Obavijesti

Galerija

Komentari 2
INSTAGRAM ZVIJEZDA

Radila je kao baristica, a onda je postala mama za kojom uzdišu milijuni pratitelja

Brianna Dale od malih je nogu pokazivala sklonost prema kreativnosti i samostalnosti. Prije nego što je njezino ime postalo prepoznatljivo u svijetu društvenih mreža, Brianna je radila kao barista u lokalnom kafiću Pink Pantherz Espresso, gdje je, kako sama kaže, naučila cijeniti male radosti i trud koji stoji iza svakodnevnih sitnica
Radila je kao baristica, a onda je postala mama za kojom uzdišu milijuni pratitelja
Danas je Brianna poznata kao Instagram influencerica s preko milijun pratitelja, a njezin profil postao je platforma za modne kombinacije, swimwear i lifestyle sadržaje. | Foto: Instagram
1/45
Danas je Brianna poznata kao Instagram influencerica s preko milijun pratitelja, a njezin profil postao je platforma za modne kombinacije, swimwear i lifestyle sadržaje. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026