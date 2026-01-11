INSTAGRAM ZVIJEZDA Radila je kao baristica, a onda je postala mama za kojom uzdišu milijuni pratitelja

Brianna Dale od malih je nogu pokazivala sklonost prema kreativnosti i samostalnosti. Prije nego što je njezino ime postalo prepoznatljivo u svijetu društvenih mreža, Brianna je radila kao barista u lokalnom kafiću Pink Pantherz Espresso, gdje je, kako sama kaže, naučila cijeniti male radosti i trud koji stoji iza svakodnevnih sitnica