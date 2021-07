Ako hodate gradom i naletite na novčić ili novčanicu na tlu, vjerojatno ćete se sagnuti i pokupiti ih uz smiješak, a da zapravo niste svjesni činjenice da bi to moglo imati i dublje duhovno značenje: To se događa zato što Svemir čini da se to dogodi, stiže vam kao odgovor za nešto što priželjkujete, za što ste zamolili.

Zvuči smiješno, jer kovanica od pet kuna, tzv. 'medo', sigurno neće riješiti vaše dugove, platiti popravak automobila, ili vam osigurati dobar provod na odmoru, no podsjeća vas da i taj mali iznos ponekad može napraviti razliku. Ako ste potpuno bez novca i niste sigurni kako ćete kupiti hranu za idućih tjedan dana, novčanica koju ste pronašli na putu zapravo je znak.

Znakovi iz duhovnog svijeta dolaze u mnogim oblicima i odgovor na pitanje o značenju koje pronalazak novčanice ili kovanice ima za vas morate dokučiti sami, no budite svjesni da je to nešto puno duhovnije nego što ste mislili. To može biti i znak vašeg anđela čuvara da ne zanemarujete svoju vrijednost, ili poruka da vaša voljena preminula osoba misli na vas.

Evo što bi moglo pomoći da dođete do odgovora: Kad pronađete novac, probajte zapamtiti prvu misao, jer ona obično ukazuju da suštinu poruke. Također, pogledajte iznos, odnosno broj koji se nalazi na novčanici ili kovanici i provjerite što vam taj broj govori. Promatrajte to kroz prizmu numerologije: Neki brojevi možda vas samo žele podsjetiti da ostanete pozitivni, drugi mogu biti znak da usporite i razmislite o tome kako tumačite stvari, jer biste uz neke promjene možda mogli doći do rješenja i toga da se stvari okrenu u vašu korist.

Pritom je važno znati osnovno značenje brojeva, kako biste mogli protumačiti poruku:

Novčić s brojem 1

Broj jedan povezan je s novim početkom. To je signal za nove ideje, ali može značiti i uspjeh, postignuća i napredak. Pronalaženje novčića znači da vas vaši anđeli i duhovi vode i usmjeravaju da bi vam vaša nova ideja donijela uspjeh i poručuju da trebate ostati pozitivni.

Osim toga, broj jedan također znači jedinstvo – to bi mogao biti podsjetnik da ste povezani s duhovima i vašim voljenima. Ne samo to, to znači da se možete osloboditi straha i početi iznova.

Novac s brojem 2 (20, 200)

Ovaj broj nosi poruku da je neovisnost važna, no ona ima svojih ograničenja. Oko nas su i drugi ljudi, pa druga lekcija govori o postajanju važnog dijela grupe – manjoj grupi kao što su obitelj ili prijatelji, ili većoj kao što su zajednica ili poslovna druženja.

Osoba koja pronađe novčić s brojem 2 mora se naučiti prilagodljivosti, služenju, te uzimanju u obzir i drugih ljudi s kojima je povezana na razne načine i zbog različitih ciljeva. Dakle, ona mora naučiti važnost odnosa s drugima, te usvojiti ideju suradnje.

Ostala značenja: Dvojnost, raspodijeljenost, polaritet, izbor, trudnoća, suradnja, usluga, harmonija, podrška, čekanje, diplomacija, strpljenje, vidovitost, intuicija, prilagodljivost, empatija, partnerstvo, posrednik, usporedba, receptivnost, pomagač, prikupljanje, reprodukcija, balansirana suprotnost, podsvijest memorije, pozitivnost i negativnost.

Novac s brojem 5 (50, 55, 500)

Poručuje vam da postoji vrijeme za širenje, rast, suočavanje s promjenama, neočekivanim zbivanjima i pustolovinama. Ovo obično daje osobi zamah za bilo koji smjer kretanja, sposobnost postizanja gotovo svega što mogućnosti dopuštaju. Život može biti itekako uzbudljiv. No, lekcija je mnogo teža: osoba se mora naučiti konstruktivnoj uporabi slobode.

Poruka kaže da ne smijete protratiti svoje brojne talente, niti zlouporabiti mogućnosti koje vam se pružaju; ne smijete se predati zadovoljavanju isključivo tjelesnih užitaka – jelu, seksu, alkoholu, drogama. Osoba ne smije rasipati ni raspršiti svoj potencijal i završiti u frustracijama. Ona mora svoje postojanje uzdignuti na višu razinu, korištenjem svoje slobode na produktivan način.

Ostala značenja: Avantura, promjena, sloboda, istraživanje, raznolikost, senzualnost, nevezanost, znatiželja, iskustvo, periodičnost, tragač znanja, učitelj znanja, putnik, mašta, nevinost, zaigranost.

Novac s brojem 10 (100, 1000.)

Broj 10 je broj buđenja koji traži od vas da obratite pažnju, to znači da biste trebali vjerovati svojim instinktima i krenuti naprijed sa svojom odlukom. To također znači da imate podršku duhova i stvari će funkcionirati i odigrati se onako kako želite.

Trebate se osloboditi svakog straha koji preplavljuje vaše srce jer vas duhovi gledaju i pomažu vam u mnogim stvarima. To znači da ćete doživjeti pozitivne promjene koje želite postići u vašem životu. Trebali biste ostati usredotočeni na svoj cilj i postići ćete uspjeh, donosi portal Atma.