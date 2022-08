'Pronašla sam trag u smeću pa shvatila da mi dečko nije iskren'

Foto: TikTok/screenshot

Nakon što je pronašla nešto sumnjivo kod dečka u smeću, umjesto da joj 'mirno' objasni, on ju je pokušao uvjeriti da je to njezino, a kada ga je upitala zašto je onda to bacio, došlo je do čudnog odgovora...

Žena kaže da je uhvatila dečka u prevari nakon što je primijetila sumnjiv 'trag' u njegovom smeću. Amerikanka Bella Haraguchi objavila je video s 'dokazom' prevare, a otkad je objavljen, prikupio je preko 1,5 milijuna lajkova i gotovo 6000 komentara. POGLEDAJTE VIDEO: Haraguchi je jednog dana ostala sama u kući, dok je njezin dečko išao u teretanu, kada je primijetila nešto čudno u njegovoj vreći za smeće. Tamo je pronašla kopču za kosu, nakon čega mu je poslala poruku da ga pita što se događa. Umjesto da joj 'mirno' objasni situaciju, pokušao ju je uvjeriti da je njezina. Zatim ga je upitala zašto ju je bacio ako je to slučaj, što je dovelo do čudnog odgovora. - Znao sam da ćeš nešto reći, uvijek se pokušavaš svađati - govorio joj je dečko. Potom ju je zamolio da prestane i rekao joj da je kopča za kosu možda njegova, na što mu je odmah rekla da mu ne vjeruje. - Nećemo se vidjeti ostatak vikenda ako ćeš nastaviti lagati - poručila mu je Haraguchi. Ona je dva dana kasnije iznijela i dodatne detalje. Ispričala je da njezin dečko ima dužu kosu i često koristi kopče, objasnivši zašto je rekao da je njegova. Otkrila je i istinu iza kopče za kosu. Pripadao je djevojci s kojom je bio prije nje. Objasnila je i da se ona i njezin dečko poznaju tek mjesec i pol dana, a službeno hodaju tek nekoliko tjedana. Kaže da je već vidjela tu kopču za kosu, ali to što ju je vidjela u smeću dalo joj je razloga da sumnja i pita za nju. Mogla je živjeti s tim da to pripada drugoj ženi iz prošlosti, ali moguća prijevara ju je frustrirala. - Uznemirena sam zbog laži, jer prije svega nemaju nikakvog smisla - rekla je. Nije ljuta što je predmet od druge djevojke jer je to na neki način pretpostavljala. Samo je htjela testirati dečka da vidi što će joj reći. - I da, jako je gadno lagao - kaže. Kaže da je sretna u vezi i da se ne brine. No, komentatori su žestoko kritizirali dečka zbog njegovih postupaka. Mnogi su se bunili zbog manipulacije i nedostatka iskrenosti koju je pokazao u porukama. Nije im se ponajviše svidio način njegovog komuniciranja, piše YourTango.