Pronašli bilješku radnika iz 1941. u krovu crkve sa savjetima za sve buduće generacije

Bilješku koju su napisala četvorica muškaraca koji su radili u crkvi sv. Jakova u Antwerpenu u Belgiji, otkrio je 79 godina kasnije radnik koji je izvodio obnove iste povijesne zgrade

<p>Građevinar koji je izvodio restauraciju krova crkve naletio je na rukopisnu bilješku iz 1941. godine koja daje savjete budućoj generaciji koja otkrije to pismo. Crkvu svetog Jakova u Antwerpenu u Belgiji renovirali su, a jedan je radnik otkrio kutiju šibica postavljenu unutar ukrasa koji je visio s visokog stropa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bajkovito naselje u skradinskom zaleđu</p><p>Unutra je bila bilješka koja pruža uvid u loše uvjete koje su prošli prethodni radnici i mudre riječi za one koji će je kasnije pronaći - od 21. srpnja 1941. godine. Nevjerojatan nalaz podijeljen je na Facebook stranici građevinske tvrtke AG VESPA.</p><p>Potpisala su je četvorica muškaraca: <strong>John Janssen</strong>, <strong>Jul Gyselinck</strong>, <strong>Louis Chantraine</strong> i <strong>Jul Van Hemeldonck</strong>, koji objašnjavaju da su na istom stropu radili prije 79 godina. Poruka napisana na poleđini radnog kupona glasi: 'Kad će se ovaj strop morati ponovno bojiti, mi više nećemo biti na ovoj zemlji.</p><p>Sljedećim generacijama moramo reći da nismo imali sretan život. Proživjeli smo dva rata. Jedan 1914. i 1940., to je nešto važno, zar ne? Ovdje radimo gotovo gladni od gladi, iznuđuju nas za samo cent bez gotovo ikakve hrane.</p><p>Želim savjetovati sljedeće generacije kada dođe do drugog rata. Imajte dovoljnu količinu hrane u zalihama, poput riže, kave, brašna, duhana, žitarica, pšenice, da biste se održali na životu. Uživajte u životu punim plućima i ako je potrebno uzmite drugu ženu. Oni koji su u braku: Pazite na svoj dom! Pozdravite ljude!'.</p><p>Zapanjujuće otkriće skupilo je stotine lajkova na društvenim mrežama dok su ljudi pisali komentare kako se nadaju da će se pronaći obitelj ove četvorice muškaraca kako bi i sami mogli pročitati bilješku.</p><p>Jedna osoba je u komentarima napisala: 'Ovo stavlja stvari u perspektivu sad kad se svi žale na 2020. godinu', dok je druga dodala: 'Kakva lijepa priča!', piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/builder-finds-note-1941-hidden-22918442?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main" target="_blank">Mirror</a>.</p>