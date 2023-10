Kako je Robert postao prva 'bebe iz epruvete': 'Nije se ni rodio, a svi su znali za njega'

- Nadam se, samo, da neću morati držati velike govore. Moja uloga nije velika, ja sam se samo rodio – kazao je uz smijeh novinarima Večernjeg lista Robert Veriga, prvo dijete rođeno u bivšoj Jugoslaviji uz pomoć in vitro fertilizacije, uoči obilježavanja njegovog 20. rođendana 2003. godine, jedva čekajući da ‘šušur’ prođe, pa da rođendan može proslaviti još jednom, dalje od bliceva fotoaparata, s dragim prijateljima i članovima obitelji. Veliku ‘službenu’ proslavu tog ‘okruglog’ rođendana organizirao je njegov krsni kum, prof. dr. sc. Velimir Šimunić, specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost humana reprodukcija, jedan od vodećih autoriteta u području in vitro fertilizacije u Hrvatskoj i svijetu. On je ključni sudionik medicinskog tima koji je zaslužan za Robertovo začeće početkom 1983. i rođenje, 23. listopada 1983. godine.