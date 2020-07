Prostitutke 'pornai' klijente su mamile sandalama s porukom 'prati me' - u drevnoj Grčkoj

Pornai su radile u bordelima, ali mogli su ponuditi i svoje usluge na ulici. Neki zapisi čak govore o 'reklamiranju' nekih žena koje bi obukle posebne sandale koje su na tlu ostavljale tragove poruke 'prati me'

<p>Možete odobravati ili ne odobravati prostituciju, ali činjenica je da od kad su se počele razvijati i najstarije ljudske kulture, razvijala se i prostitucija. Kako su se u dane Mezopotamije razvijali hramovi, tržnice i lokalni običaji, tako se razvijala i prostitucija. Zbog toga ju ponekad nazivaju i najstarijom profesijom na svijetu.</p><p>Kad se sumerska kultura etablirala na području Mezopotamije, jedan od najistaknutijih kultova bio je kult boginje Inanna, koja je kasnije u drugim regionalnim kulturama bila poznata kao Ishtar. Njezin lik neupitno je potaknuo univerzalno divljenje diljem Bliskog Istoka. </p><p>Između ostalog, pojavila se kao zaštitnica prostitutki i javnih kuća, a dio njezina štovanja vjerojatno je obuhvaćao i hramsku prostituciju.</p><p>Mnogo stoljeća nakon procvata drevne Mezopotamije, prostitucija je također postala dio drevne Grčke, gdje je riječ 'pornai' značila prostitutka; navodno, upravo iz te grčke riječi nastala je riječ pornografija na engleskom jeziku.</p><p>Prostitucija je u starogrčkom društvu s razlogom bila prihvaćena, a u Ateni je cvjetao bordel i privlačio je ne samo domaće stanovnike, već i strane putnike, trgovce i mornare koji su dolazili u grad zbog posla.</p><p>Kao i svako drugo zanimanje, zakon je zahtijevao da svi u poslu plaćaju porez na svoj dohodak, što bi moglo značiti da je status ove profesije možda napredniji nego što je to danas u mnogim zemljama svijeta. Vrlo često su prostitutke prvo dolazile kao robovi ili su to bile strane žene s ograničenim pravima, ali im je bilo dopušteno zarađivati ​​nudeći seksualne usluge.</p><p>Žene robinje koje su završile posao često su mogle zaraditi dovoljno novca kako bi mogle kupiti svoju slobodu. </p><p>Pornai su imali mogućnost rada u bordelima, ali mogli su ponuditi i svoje usluge na ulicama. Neki zapisi čak govore o istinskom 'reklamiranju' nekih žena. One bi obukle posebne sandale koje su na tlu, u zemlji, ostavljale tragove poruke 'prati me', dok su mamile nove klijente u određene dijelove grada.</p><p>Bilo je i prostitutki više klase, zvane 'hetairai', što u prijevodu znači 'ženska suputnica', a razlika je bila u tome što su hetairai bile dobro obrazovane s umjetničkim talentom. Uglavnom su to bili kurtizani viših slojeva. I muškarci su se prostituirali, a nazivali su ih 'porno'. Unatoč tome što su pružali svoje usluge ženama, pružali su ih i drugim muškarcima, obično starije dobi. </p><p>Kako prostitucija nikada nije prestala biti unosan posao i za vlasnike bordela i za neovisne radnike, posebno u slučaju drevne Atene, to je stvorilo negativnu popularnost grada. Međutim, uvijek je bilo razloga da se putnici zaustave na dokovima i provedu nekoliko dana tamo. To je značilo više novčanog toka za Atenu, što je pomoglo gradu da ojača svoj položaj i moć na obalama Sredozemlja.</p><p>Bilo je daleko od toga da samo stranci smiju provoditi vrijeme s prostitutkama; oženjeni muškarci također su to mogli, s očekivanjima da će se njihove supruge pretvarati da se ništa nije dogodilo. Dokazi sugeriraju da je barem jedan slučaj u kojem je žena iz Atene podnijela zahtjev za razvod od muža zbog njegove umiješanosti s prostitutkom, ali to na kraju ne bi ispalo uspješno.</p><p>Mlađim muškarcima još su češće posjećivali zloglasne zone grada. Natrag u te dane, atenski muškarci rijetko bi stupili u brak prije 30. godine, a u to vrijeme mnogi su stekli seksualno iskustvo u društvu prostitutki. Više podataka govori da su neke prostitutke čak postale supruge mlađim muškarcima. Međutim, postojao je jedan nedostatak. Ako bračni par iz takvog odnosa dobije dijete to dijete se ne bi računalo građaninom. </p><p>Djeca su u stvari bila jedan od najvećih nedostataka ove profesije. Ako su žene u poslu ostale trudne, preostale su im dvije mogućnosti: ili odgajati novorođenče sami ili se odlučiti za pobačaj, što je nažalost bila uobičajena praksa.</p><p>Možda je svjetlija strana profesije bila neovisnost i novac koji je uvijek dolazio. Neke su žene navodno samostalno vodile bordele. Bilo im je dopušteno kupovati žene robinje, osposobljavati ih i nuditi im posao. Kako se posao oslanjao na ljepotu i mladost, prostitutke koje su ostarjele imale su manje mogućnosti za zaradu, prenosi <a href="https://www.thevintagenews.com/2018/03/01/ancient-greece-prostitutes-2/" target="_blank">The Vintage News</a>.</p>