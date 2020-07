'Najseksi žena svijeta' priznala kako joj je seks bolji u 40-ima

Znaš što voliš i u čemu uživaš pa se ne plašiš to kazati partneru. Kad ste mladi, ne govorite im. Kad ste stariji, onda im kažete i dobijete ono što želite, objasnila je

<p>Atraktivna manekenka i glumica<strong> Kelly Brook</strong> (40) redovito pokazuje kako joj godine ništa ne mogu. Sada je pak priznala kako se dobro osjeća u svom tijelu, a otkrila je i da njezin dečko, model <strong>Jeremy Parisi</strong> (35), voli žene s oblinama, javlja <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12015321/kelly-brook-sex-better-age/">The Sun</a>.</p><p>- Moj dečko ima 35 godina i on je Talijan, tako da mu se sviđa lijepa, velika, zaobljena žena i to je dobra stvar. Mislim da seksualni život postaje bolji kako postaješ stariji, zato što dobiješ samopouzdanje - poručila je u podcastu 'Feeling Fab at 40'.</p><p>- Znaš što voliš i u čemu uživaš pa se ne plašiš to kazati partneru. Kad ste mladi, ne govorite im. Kad ste stariji, onda im kažete i dobijete ono što želite - objasnila je.</p><p>Inače, golupčići su započeli vezu 2015. i redovito dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama.</p><p>Manekenku je magazin FHM proglasio najseksi ženom svijeta, a prije četiri godine stručnjaci sa sveučilišta u Texasu objavili su kako je upravo ona vlasnica savršenog tijela.</p>