Provjeren recept kako privući muškarca izgledom i 'zagolicati mu maštu' već na prvom izlasku

To da će muškarce zavesti žena s crvenim ružem ili odjevena u crvenu haljinu, čini se, nije tako daleko od istine. U jednom istraživanju muškarci su ocijenili fizičku privlačnost žena u crvenom u usporedbi s onima odjevenima u druge boje. U svakom su kontekstu muškarci smatrali dame u crvenom više privlačnima i seksualno poželjnijima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Crna je popularna iz suprotnog razloga

Ako crvena nije vaša boja ili vam se čini previše seksi, imamo dobre vijesti: crna je također popularan izbor za izlaske. Potvrdila je to studija u kojoj su istraživači promatrali više od 500 muškaraca i žena u tv-showu koji se spremaju na spoj, opažajući boje koje su nosili na spoju i u intervjuu snimljenom dan prije.

Rezultat? Potencijalni partneri nosili su više crvene na spoju, osobito kada su naslutili da će njihov partner biti atraktivan, nego što su imali tijekom intervjua. Na intervjuu su pak nosili mnogo crne boje koja se smatra "sigurnom" bojom.

- Crvena ima određene asocijacije, na seksualnu namjeru ili dostupnost, pa ljudi u crnoj boji mogu djelovati sigurnije - tako će izgledati privlačno, a izbjeći će te asocijacije - kazao je istraživač Robin Kramer.

Foto: Dreamstime

Odjeća čini čovjeka, ili?

U studiji iz 2012. godine otkrilo se da odjeća 'mijenja percepciju odnosno razmišljanje'. Od dva tima, jedan je nosio laboratorijske kute, a drugi je bio neformalno odjeven. Pokazalo se da će oni u kutama preciznije i pažljivije odraditi traženi zadatak.

Stoga nije pretjerano reći da modni odabir vas ili potencijalnih partnera nesvjesno može utjecati na međusobno mišljenje - a zauzvrat i ponašanje. Primjerice visoke petice kulturno su povezane sa ženstvenošću i seksepilom.

Umjerena šminka je najbolji izbor

U jednoj studiji ispitanicima su se prikazivala četiri različita izgleda: bez šminke, prirodan (vrlo lagana šminka), profesionalan (umjerena šminka) i glamurozan (teška šminka).

Foto: Dreamstime

Bez obzira na intenzitet šminka je povećala percepciju kompetentnosti i privlačnosti. Zanimljivo i ocjene o tome koliko je netko simpatičan i stjecanja povjerenja varirale su ovisno o količini šminke.

- Ako ste se odlučili za glamurozni izgled, trebali biste znati da izgledate vrlo privlačno - rekla je tada Harvard Nancy Etcoff, jedna od glavnih autora studije.

Dugoročno, dodaje, može doći do smanjenja povjerenja, pa ako ste u situaciji u kojoj morate biti pouzdan izvor, možda biste trebali odabrati nešto umjereniji 'look'. Teška šminka nekim muškarcima daje dojam agresivnosti kod žena, a to rijetko tko voli.

Ipak, unatoč svim savjetima najbolje je odjenuti nešto u čemu ćete se odlično osjećati i biti svoji.

Najčitaniji članci