Prve Zimske olimpijske igre su bile 1924., a posljednja medalja s tih Igara uručena je 1974.

U Chamonixu, podno Mont Blanca, u Francuskoj od 25. siječnja do 5. veljače 1924. godine, kao dio Ljetnih olimpijskih igara, održan je Međunarodni tjedan zimskih sportova. Međunarodni olimpijski odbor je ovo natjecanje tek 1926. godine proglasio prvim Zimskim olimpijskim igrama. Sudjelovalo je oko 250 sportaša iz 16 zemalja, a medalje su se dijelile u sedam sportova: bob, umjetničko klizanje, hokej, skijaški skokovi, skijaško trčanje, nordijska kombinacija i brzinsko klizanje. Žene su se mogle natjecati samo u umjetničkom klizanju, a natjecalo se njih 11. Prvu zlatnu medalju u povijesti Zimskih olimpijskih igara osvojio je Amerikanac Charles Jewtraw u utrci brzog klizanja na 500 metara. Od zemalja najuspješnija je bila Norveška, koja je osvojila čak 17 medalja. Na ceremoniji otvaranja sportaši su, držeći zastave svojih zemalja, izrekli prisegu u kojoj su obećali da će poštovati pravila Olimpijskih igara. Tijekom ceremonije morali su nositi sportsku opremu jer je to bilo jedno od pravila. Tako su se mnogi sportaši gledateljima predstavili na ramenima noseći skije ili hokejaške palice jer su im one bile standardni dio opreme.