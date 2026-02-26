Obavijesti

Prvi auti u Zagrebu prodavali su se skupa sa šivaćim strojevima

Piše Marijana Matković,
Prvi auti u Zagrebu prodavali su se skupa sa šivaćim strojevima
Foto: Hrvatska tehnička enciklopedija

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Trgovac Ferdinand Budicki u Zagreb je dovezao prvi automobil 1901. godine i provezao se gradskim ulicama. Uvezao ga je iz Beča, gdje je kupio automobil marke Opel

Pogotovu su se plašili konji, a ni s ljudima tad nije bilo lahko, rekao je poznati zagrebački trgovac Ferdinand Budicki novinarima nakon što je u Zagreb dovezao prvi automobil 1901. godine i provezao se gradskim ulicama. Uvezao ga je iz Beča, gdje je kupio automobil marke Opel, koji je dovezao u Zagreb. Automobil je bio pogonjen jednocilindričnim motorom snage 3,5 KS (2,6 kW), a snaga se na stražnje kotače prenosila lancem. Najveća brzina koju je mogao doseći bila je 20 km/h.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

