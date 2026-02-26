DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Trgovac Ferdinand Budicki u Zagreb je dovezao prvi automobil 1901. godine i provezao se gradskim ulicama. Uvezao ga je iz Beča, gdje je kupio automobil marke Opel
Prvi auti u Zagrebu prodavali su se skupa sa šivaćim strojevima
Pogotovu su se plašili konji, a ni s ljudima tad nije bilo lahko, rekao je poznati zagrebački trgovac Ferdinand Budicki novinarima nakon što je u Zagreb dovezao prvi automobil 1901. godine i provezao se gradskim ulicama. Uvezao ga je iz Beča, gdje je kupio automobil marke Opel, koji je dovezao u Zagreb. Automobil je bio pogonjen jednocilindričnim motorom snage 3,5 KS (2,6 kW), a snaga se na stražnje kotače prenosila lancem. Najveća brzina koju je mogao doseći bila je 20 km/h.
