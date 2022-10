Prvi EU TalentOn oživljava znanost kroz natjecanje za rješavanje globalnih izazova

Poduzetnici i znanstvenici nedavno su se okupili na natjecanju EU TalentOn s ciljem pronalaska rješenja za glavne izazove.

Ispresijecan mrežom kanala, grad Leiden (120.000 stanovnika) nalazi se samo 16 km sjeverno od nizozemske prijestolnice Haga. S dobrodošlicom dočekuje znanstvenike otkako je ondje krajem 16. stoljeća osnovano prvo sveučilište u Nizozemskoj.

Prikladno je da je Leiden, koji je od 17. stoljeća priznat kao središte znanstvenih istraživanja Europski grad znanosti 2022. Grad je širom otvorio svoja vrata prvom natjecanju EU TalentOn na kojem se mladi znanstvenici iz cijele Europe natječu da bi pronašli najbolja rješenja za glavne izazove.

Foto: Dreamstime

Na tom trodnevnom intenzivnom događaju četveročlani timovi surađuju na razvoju novih rješenja za neke od najvažnijih društvenih izazova u kratkom vremenu.

Format „pretis-lonca“ znači da je vrijeme ograničeno te se uobičajen promišljeni pristup znanstvenika odbacuje u korist kratkog vremena u kojem se od ideje dolazi do rješenja.

Veliki izazovi

Izazovi se temelje na pet misija EU-a, a to su Prilagodba klimatskim promjenama, Rak, Obnova naših oceana i voda, 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova te Dogovor o tlu za Europu. Misije EU-a objedinjavaju resurse da bi se iznašla konkretna rješenja za neke od naših najvećih izazova do 2030. Na poveznici saznajte više informacija o Misijama EU-a programa Obzor.

Četveročlani timovi natjecali su se za novčane nagrade u svakoj kategoriji Misije, a ukupni je pobjednik prvog natjecanja EU TalentOn kojeg je odabrao žiri sastavljen od 18 članova projekt ROOTED tima SoilFix.

„Razvili smo platformu koja će ljudima omogućiti da obnove urbano tlo u svojim kvartovima ili u blizini svojih zgrada“, rekla je Roberta Gatta, glasnogovornica tima SoilFix, koja je objasnila projekt za časopis Horizon.

Zajednica za tlo

Opisala je svrhu platforme SoilFix. „Projekt je zasnovan na zajednici, a u sklopu njega ljudi mogu opaziti područje u svom kvartu za koje smatraju da postoji potreba neke vrste obnove tla. Prijave to područje, započnu kampanju skupnog financiranja i omoguće transformaciju.“

Građanima koji žive u urbanim zajednicama platforma omogućuje kontakt sa stručnjacima za tlo koji im daju znanstvene savjete te s partnerima koji planiraju i koordiniraju projekt. Angažiranost zajednice i savjeti stručnjaka ključni su za poboljšanje zdravlja tla jer čak i u urbanim područjima tlo čini složen ekosustav koji je potrebno održavati u ravnoteži.

Primjerice, čak i bakterije iz tla formiraju zajednice i mnogo je bolje da su ti mikroorganizmi iz lokalnog okruženja. „Naša je ideja bila na neki način ponovno uspostaviti bioraznolikost tih tala i dodati lokalne sojeve mikroba u tlo“, priča Roberta.

Foto: Dreamstime

Bilo je i nesretnih slučajeva kad bi stabla posađena u nekom urbanom području da bi ga ozelenjela bila u početku dobro prihvaćena, no u roku nekoliko godina korijenje bi potkopalo obližnje kuće.

U roku nekoliko dana tih četvero znanstvenika koji se međusobno nisu poznavali spojili su svoje znanje, osmislili znanstvene i poslovne modele u sklopu platforme i izradili demo aplikaciju koju su nazvali ROOTED da bi pokazali kako njihovo rješenje funkcionira. Uključili su i edukativne elemente kako bi privukli studente jer će se oni vjerojatno htjeti uključivati u takve projekte zajednice.

„Naš je glavni fokus smanjiti beton u našim gradovima i učiniti naše gradove zelenijima“, rekla je Roberta, „i više nalik Leidenu, recimo“, dodala je napola u šali.

Manjak zelenila

Četiri člana tima SoilFix nisu se osobno upoznali prije no što su se prijavili za EU TalentOn. Iz različitih su zemalja i znanstvenih disciplina, no tijekom ranih radionica za razmjenu mišljenja otkrili su da imaju nešto zajedničko. Svatko od njih dolazi iz grada koji ima izrazit manjak zelenila.

„To je prvo što smo primijetili kad smo stigli u Leiden. Cijela ideja zasniva se na razlici između Leidena i naših gradova.“

Osim znanstvenih elemenata, stvarni izazov timu SoilFix bio je stvoriti proizvod. Natjecanje EU TalentOn jedinstveno je s obzirom na način na koji visokospecijalizirane znanstvenike uvodi u svijet poslovanja i izaziva ih da osmisle rješenja za krajnje korisnike.

„Odlučili smo ići korak dalje od znanosti i pokušati stvoriti nešto što mogu razumjeti svi, a ne samo znanstvenici. A nama je to bio izazov“, rekla je Roberta. „Pokušati napraviti nešto što nije u potpunosti znanost, ali što može dijeliti znanost s ljudima.“

Zone komfora

„Mnogi znanstvenici pred izazovom su da iziđu iz svojih zona komfora jer bi obično na raspolaganju imali nekoliko mjeseci, čak i godina, da razviju svoje istraživačke projekte“, kaže Henrik Scheel, „navigator misije“ i glavni trener timova na natjecanju EU TalentOn. „A sada se od njih traži da u dva dana definiraju problem i osmisle revolucionarnu ideju.“

Scheel radi u Silicijskoj dolini, inovacijskom centru za visoke tehnologije u Kaliforniji, koja je dom tehnološkim kompanijama kao što su Apple, Google i Intel. „Silicijska dolina“ sinonim je za transformacijske, brze inovacije. On radi kao ulagač i osnivač kompanija, ali i kao edukator, podučavajući studente poduzetničkim vještinama.

Foto: Dreamstime

„Većinu svog vremena provodim radeći s mladim inovatorima diljem svijeta, pomažući im da ožive svoje ideje“, kaže Scheel, „te riješe velike probleme u svojim zajednicama, zemljama i regijama.“

S obzirom da se učinci pandemije i klimatskih promjena, između ostaloga, snažno osjećaju, je li tijekom proteklih godina po njegovom mišljenju došlo do primjetnih promjena u svijetu inovacija?

Drugačije inovacije

Sada mu je jasna jedna stvar, „Ljudi su sada mnogo ambiciozniji.“ Ulagači i poduzetnici imaju nov stav, žele izgraditi poduzeća koja će zarađivati u isto vrijeme dok čine dobro, „a ne samo stvoriti još jednu aplikaciju za naručivanje pizze ili pozivanje taksija“, kaže Scheel.

Osim toga, primijetio je i da će europska novoosnovana poduzeća raditi u SAD-u i drugdje, no svoje središnjice zadržati u Europi. „Suradnja je opsežna, a svijet je upravo postao još više globaliziran“, kaže Scheel. „Timovi se rađaju kao globalni i takvima ostaju, a takvi raspršeni timovi mogu rasti mnogo brže i bili agilniji.“

Ambicija je natjecanja EU TalentOn promicati poduzetnički duh među znanstvenicima. Tim SoilFix aktivno razvija svoju ideju kako bi je podigao na sljedeću razinu. Navikli rješavati izazove u laboratoriju, uče kako se snalaziti u labirintima poslovnih pravila i zakonskih odredbi.

No, onako je kao što Scheel govori svojim studentima, „Što je veći izazov, to je veća prilika.“ On je poklonik formata EU TalentOn u kojem znanstvenici moraju razmišljati više poput poduzetnika.

„Smatram da je jedna od velikih prilika tog natjecanja spojiti ta dva svijeta, svijet novoosnovanih poduzeća i svijet koji je više akademski, znanstven“, kaže on. „Njihovim približavanjem možemo dobiti stvarne znanstvene projekte koji se testiraju i provode u praksi mnogo brže no što je to sada slučaj.“

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

Više informacija možete pronaći na poveznicama u nastavku.

Najčitaniji članci