Prvi let helikopterom: Francuz je upravljao i letio je 20 sekundi

Na današnji dan, 13. studenog 1907. godine, francuski inženjer i proizvođač bicikala Paul Cornu ušao je u povijest postavši prvi čovjek koji je letio u zrakoplovu s rotirajućim krilima. Riječ je o primitivnom helikopteru, odnosno o letjelici s dva rotora koju pokreće motor od 24 konjske snage. Letjelica je podignula Cornua samo oko 1,5 metara od tla, držeći ga u zraku tek 20 sekundi. Bilo je to u Coquainvilliersu, blizu Lisieuxa u Francuskoj.

Foto: Mihaela Erceg

Bez obzira na kratko vrijeme letenja, Cornu je ušao u povijest kao prvi čovjek koji je uspješno upravljao letjelicom sličnom današnjem helikopteru. Paul je rođen 1881. godine u francuskom gradiću Lisieuxu, gdje tamošnja gimnazija danas nosi njegovo ime. Nakon škole pridružio se ocu u obiteljskom poslu, trgovini automobila, bicikala i motocikala, gdje je njegov inženjerski talent došao do izražaja.

Otvoren prvi tunel izgrađen pod vodom

Na današnji dan 1927. godine otvoren je prvi tunel za promet vozilima izgrađen pod vodom, koji je imao mehaničku ventilaciju, čime su spojeni New York i New Jersey. Preciznije, Holland tunel, kako je nazvan, povezao je njujoršku četvrt Hudson Square s Jersey Cityjem u New Jerseyu. Do tada se s jedne na drugu stranu moglo jedino trajektom, a prvi tuneli probušeni ispod rijeke Hudson bili su izgrađeni za povezivanje željeznicom.

Foto: Dreamstime

Tako je Uptown Hudson Tubes - tvrtka koja je vlakovima povezivala dva grada s jedne strane, promet tunelom otvorila 1908. godine, a Downtown Hudson Tubes, u suprotnom smjeru, 1909., kad je već postojao plan za povezivanje cijevi za promet vozila. Danas je Hollandov tunel jedan od tri prijelaza za vozila između Manhattana i New Jerseya. Drugi je tunel Lincoln, a uz njih te gradove spaja Most Georgea Washingtona. Inače, planovi za izgradnju prijelaza za vozila preko rijeke Hudson pojavili su se još 1906. godine, no proces planiranja potrajao je do 1919., zbog nesuglasica među gradskim vlastima. Tako je gradnja Hollandova tunela počela 1920. godine, a otvoren je sedam godina kasnije.

Disney predstavio film Fantasia

Dana 13. studenog 1940. Walt Disney premijerno je predstavio dugometražni animirani film "Fantasia".

Foto: Dreamstime

Riječ je o filmu fantastike, u osam priča, a u jednoj od njih ponovno je promovirao i lik Mikija Mausa, kojem je već bila počela padati popularnost. To je treći dugometražni film iz Disneyeva studija, prije toga izniman je uspjeh postigao film "Snjeguljica".

