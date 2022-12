Prvi ljudi su na Južni pol došli na saonicama koje su vukli psi

Roald Engelbregt Graving Amundsen bio je norveški istraživač polarnih predjela. Od 1910. do 1912. vodio je antarktičku ekspediciju na brodu Fram koja je 14. prosinca 1911. prva stigla do Južnog pola, natječući se sa suparničkom britanskom skupinom koju je vodio Robert Scott. Amundsen je želio prvi stići na Sjeverni pol, ali mijenja planove čuvši kako je u međuvremenu Robert Edwin Peary već to napravio. Prekida pripreme za osvajanje Sjevernog pola i brodom Fram upućuje se prema Južnom polu.