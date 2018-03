Prvi meet up gastro blogera! Kuhali su slasna jela sa sirom

Nakon Gastro zvijezde, gdje smo nagrađivali najbolje blogere, ovog smo puta iz jednadžbe izbacili natjecateljski duh i organizirali prvi gastro meetup. Kuhali su blogeri Začinjeno s ljubavlju, Geeketa, Foodgasm, Forking Croatia i Marko Bakes.

Dali smo im zadatak da osmisle po jedno jelo, vodeći se dvjema uputama – mora biti jednostavno i sa sirom. Iako su unaprijed znali što će pripremati, i sve su ih namirnice čekale u hladnjaku iznajmljene kuće na zagrebačkom Borongaju, pravi je izazov bio kuhati u nepoznatom prostoru i dijeliti radnu površinu s nekoliko ljudi.

Osim blogera, pozvali smo i njihove bolje polovice, pridružio se i dio ekipe Gastro.hr-a te fotografkinja Pixsella Sandra Šimunović, koja je govorila o malim trikovima za uspješnu food fotografiju.

Pet slasnih sljedova sa sirom

Meet up smo otvorili slasnim krekerima od svježeg sira i svinjske masti, pršutom i vlascem, koje je pripremao Vedran Bošković. Blogom Začinjeno s ljubavlju osvojio je titulu Gastro zvijezde u kategoriji Međunarodna kuhinja, a nije razočarao ni ovim hladnim predjelom. Iako smo planirali ručak od pet sljedova, nijedan kreker zapravo nije dočekao serviranje, već smo ih razgrabili i uz njih popili čašu dobrog bijelog vina.

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Drugi je slijed prošao na sličan način – počistili smo tanjuriće do podneva. Jastučiće od lisnatog tijesta punjene kombinacijama sira, pršuta, lososa i špinata pripremala je osječka blogerica Andrea Krivak Geeketa.

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Nakon hrskavih predjela, taman je sjela topla krem juha Ene Kokanović s bloga Foodgasm. Servirala ju je uz dimljeni sir i kiselo vrhnje i neosporno zaslužila titulu kraljice comfort fooda.

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Glavno smo jelo, Noninu kanavacu Kasandre Draganić s bloga Forking, iščekivali nešto duže. Jelo je bilo najkompleksnije, a Kasandra je pokazala pravo umijeće pripreme tjestenine. Moramo priznati da smo uživali u samom promatranju valjanja tijesta, a kasnije i u svakom zalogaju (i repetama).

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Do popodneva smo se zaželjeli slatkog i natjerali perspektivnog mladog slastičara Marka Josipovića da krene rezati desert i prije no što se ohladio. Moramo priznati da smo ga pomalo ograničili zahtjevom da priprema nešto jednostavno i sa sirom, ali uspio nas je oduševiti cheesecake kockama s malinom. Prvi smo meet up tako završili u slatkom tonu, siti i zadovoljni.

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Ujedno smo i započeli novu gastro tradiciju te potvrdili Gastro.hr kao izvrsnu platformu za promociju i povezivanje hrvatskih food blogera. Ako želite vidjeti više fotografija, svakako provjerite #gastromeetup na društvenim mrežama!