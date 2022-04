Prvi robotski restoran u svijetu otvara se u Zagrebu: 'Digitalna revolucija u ugostiteljstvu'

U Vlaškoj 50 u Zagrebu će se u srijedu otvoriti prvi robotski restoran u Hrvatskoj ali i svijetu. Neće vas posluživati roboti, ali će hranu koju dobijete pripremiti robot GammaChef. Ideju za ovaj projekt razvio je poduzetnik Hrvoje Bujas zajedno s dugogodišnjim partnerima Draženom Drnasom i Đulijanom Nole koji su izradili robote.

- Ideja za ovaj projekt je stara već skoro sedam godina, a moji partneri Dražen i Đulijano su pokrenuli priču o robotu kuharu - GammaChefu. Prvotna ideja je bila da to bude kuhar za kućnu upotrebu, ta ideja zasad nije prošla pa smo se okrenuli u smjeru franšize Bots&Pots robotskih restorana - objasnio je Bujas i dodao kako je namjera prvo ovdje 'ispeći zanat' a zatim se proširiti po svijetu, primjerice u Njemačku i Skandinaviju.

Kada uđete u restoran s lijeve strane vaš čeka ekran na kojem naručujete hranu. Zatim odaberete želite li narudžbu za unutra ili za van i nakon toga birate hranu uz koju ujedno i piše koliko joj treba da se napravi. Uglavnom joj treba do maksimalno 15 minuta. Možete naravno izabrati i koliko želite porcija. Kada platite, robot automatski počinje sa pripremom hrane i vi možete gledati cijeli taj proces. Također, iznad svakog robota stoji još jedan ekran koji odbrojava koliko još treba vremena da hrana bude gotova.

- Kada hrana bude gotova, robot-kuhar se okreće prema osoblju i oni tada raspoređuju porcije i jelu dodaju onaj 'završni touch' - kazao je Bujas i dodao da se hrana može jesti u restoranu ili ju možete uzeti za van, a postojat će i mogućnost dostave.

Što se tiče ponude hrane, spremno je čak 60 recepata, ali pošto pet robota-kuhara kuha pet obroka dnevno, plus dodatna jela koja će biti spremna prije (juha, chilly con carne) u ponudi će biti 7-8 jela, dnevno će se taj menu mijenjati i prilagođavati, a uz to ćete moći kupiti piće, desert ili salatu. Bujas je naglasio kako će cijene obroka će biti vrlo pristupačne, pa ćete tako juhe moći pojesti za 20-25 kuna, a glavna jela će biti od 30 do 70 kuna. U unutrašnjem prostoru se nalazi nekoliko stolova, no prostor će se proširiti i na terasu gdje će gosti moći uživati u jelima na lijepom vremenu.

- Čekamo da dobijemo iz Grada potrebne dozvole za otvaranje terase i doista se nadamo da novi gradonačelnik neće zakidati ovakav projekt koji čak ima i turistički potencijal. Naime, ovo je prvi robotski Bots&Pots na svijetu i možemo očekivati da će i turisti doći i htjeti ga vidjeti. Nadam se da će biti brzi i ažurni oko toga - rekao je Bujas. GammaChef roboti su, napomenuo je, hrvatsko remek-djelo i to je izvorni hrvatski proizvod.

- Njegovi dijelovi jesu iz zemalja diljem svijeta, primjerice Kina ili Italija, ali u Hrvatskoj se sklapa i softver je hrvatski. Ovo je jedan zaista svjetski proizvod, a uspjeli smo čak i patentirati kuhanje na daljinu - priča Bujas i objašnjava: 'Recimo da Jamie Oliver kuha u svom stanu u Londonu na GammaChefu, a istovremeno u nekom Bots&Pots restoranu u Hamburgu svi ti roboti kuhaju točno to što on kuha kod sebe doma. To je zaista top priča i to ne postoji nigdje na svijetu, a još k tome dolazi iz Hrvatske. Nevjerojatno je zamisliti da možete kušati ono što Jamie Oliver radi na televiziji'.

Ovi roboti inače rade tako da se prvo napune s hranom. Postoje dvije razine punjena, jedan je fiksni gdje se stavlja vino, sol, papar ili ulje, a drugi je varijabilni koji se mijenja, tu idu razni sastojci ovisno o jelu koje se priprema.

Digitalna revolucija

- Kada robot dobije nalog za rad, prvo se izbaci ulje, pa se to miješa, dodaje se recimo crveni luk i tako dalje. To nije samo velika miješalica, to je sustav u kojem sirove namirnice pretvarate u gotov proizvod na jedan klik. Robot radi jedno jelo taj dan, a kad se završi radno vrijeme, robot se automatski sam čisti i sljedeći dan će raditi to ili neko novo jelo - pojasnio je.

Ovi roboti su educirani, a upravljanje je dvojako. Naime, kako objašnjava Bujas, s jedne strane je korisnik, a s druge strane su ljudi koji kontroliraju proces. Korisnik će u budućnosti moći naručiti, preuzeti hranu u restoranu i platiti, a sam sustav ide kroz aplikaciju koja obuhvaća kontrolu robota, nabavku namirnica i samu prodaju. Što se tiče namirnica, one su uvijek visokokvalitetne pa tako naručuju hranu od nekoliko OPG-ova, a domaće je i ono što dolazi iz Dalmacije, znači morski plodovi. Naravno nešto se nabavlja i od veletrgovaca.

- Ovo je početak digitalne revolucije u ugostiteljstvo. Digitalizirano ugostiteljstvo je nešto što mi sad razvijamo i to je doista novitet u svakom segmentu - naglasio je Bujas koji se nada da će Bots&Pots u budućnosti biti samo jedan dodatak ugostiteljstvu. Trenutno imaju zaposlenih pet kuhara, od kojih je jedan glavni kuhar, Vedran Varvodić, koji je 'dao dušu' robotima i programirao ih tako da rade savršena jela svaki put. Glavni chef kuhinje, Vedran, tvrdi kako je jako zadovoljan ovim projektom te da je ovo za njega neka vrsta izazova.

- Ovdje imamo jedan novi koncept koji je jako dobar jer ne ovisimo o kuharu na taj način osjeća li se on taj dan dobro ili loše, ima li neki problem i slično. Jela s ovim robotom su uvijek kvalitetna i uvijek su ista, što je najbitnija stvar. Robot radi svoj posao i radi to jako dobro. S istim namirnicama mi svaki dan dobijemo isti proizvod. Ne ovisimo o kuharima koji svaki ima različit okus za sol ili papar, a ovdje dobijemo isti proizvod jer je robot programiran tako da uvijek doda istu količinu soli sve dok ja jednog dana ne dođem i promijenim tu količinu ako su se, primjerice, gosti žalili da je jelo bi previše ili premalo slano. To je velika prednost robota - kazao je Vedran.

Roboti neće preuzeti ugostiteljstvo

- Dosta mojih kolega se sviđa ovaj koncept i jako su zadovoljni, ali ima nekih koji su stari i koji se boje da će izgubiti posao. No ljude roboti nikad neće zamijeniti - rekao je i dodao kako se ponekad kod kuhanja može dogoditi da dlaka ili nešto slično upadne u jelo, no kod robota toga nema. On je jako sterilan i sve je uvijek čisto.

I Bujas se nadovezao na to da će roboti uzeti posao ljudima, no njegov stav tu je jasan.

- Roboti neće preuzeti ugostiteljstvo. Vi ćete uvijek imati hranu koju jedete satima u restoranu i uživate u svakom zalogaju s vrhunskim kuharima. Neće robot zamijeniti kuhara u tom kontekstu. On će samo ubrzati jedan proces standardizacije i povoljnijeg hranjena. Nama su konkurencije McDonald's, KFC i slični. Nama nije niti može biti konkurent neki vrhunski chef - komentirao je Bujas.

Što se tiče reakcija ljudi na ovaj restoran, Bujas kaže da su one zaista svakakve i da su ljudi podijeljeni.

- Imate komentare tipa da je ovo velika svjetska agenda mijenjanja ljudi sa robotima. No, hoće li ovo uspjeti ili neće u konačnici će to pokazati tržište. Pozivam sve da kušaju ovu hranu, a tek onda procijene valja li ili ne - poručio je.

