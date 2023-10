Prvi svjetski cyber bordel: 'Ovo je budućnost najstarijeg zanata'

U prvom svjetskom bordelu za cyber seks korisnici mogu platiti 262 eura da bi se zabavili sa seksbotovima, a VR oživljava nastrane lutke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... spavala s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

- Želiš li se igrati? Koja je tvoja želja? Koja je tvoja fantazija? Reci mi svoje tajne - govori plavokosi seksbot dok njezine prodorne plave oči zure u kameru.

Cybrothel u Berlinu je 'prvi svjetski' imerzivni bordel u kojem korisnici mogu platiti 262 eura za sat vremena s robotskom seks lutkom Kokeshi. Ovdje se čovjek i stroj spajaju, tako reći, kroz tehnologiju.

- Mi smo budućnost seksa. Željeli smo stvoriti igralište za odrasle i novi način doživljaja užitka. Uz robotske seks lutke, Cybrothel ima i obične seks lutke koje 'oživljavaju' kroz virtualnu stvarnost (VR). AI postoji pa ga moramo prihvatiti. Ovakav seks nije nešto čega se treba bojati. Ne može se natjecati s konvencionalnim seksom s ljudima, samo je drugačiji - kaže vlasnik Philipp Fussenegger.

Poduzetnik u seksualnoj tehnologiji i suosnivač Cybrothela, Matthias Smetana, dodaje kako je iznenađujuće virtualna pornografija vrlo popularna među ženama i parovima.

- Mislim da žene vole iskusiti kakav bi bio osjećaj imati penis. Žena može staviti 'penis' s remenom i imati 'seks' s lutkom ispred sebe. Kada stave VR uređaj, vidjet će lutku kako se kreće i razgovara. Pomalo je poput seksi Siri. Tehnologija je stvarno nevjerojatna - objasnio je.

Philipp govori kako su sve njihove seks lutke silikonske i u prirodnoj veličini.

- Naše mušterije mogu odabrati boju kose, odjeću, vrstu igranja uloga ili fetiša, te žele li da lutka govori ili ne. Lutke govore engleski i njemački. Nakon što rezervirate, od nas ćete dobiti e-poruku koja će vam reći kamo da idete kada stignete u naš bordel, a lutka će vas čekati u željenom položaju. Nećete imati interakciju s drugima dok ste ovdje. Možete birati različite pakete, ovisno o tome što vam se sviđa - opisuje.

Sat vremena s robotskom seks lutkom poput Kokeshi, sitne plavuše s plavim očima, košta 262 eura s 'glasom' i 182,96 bez zvuka. Bordel ima i audio i vizualne uređaje koji su povezani s vanjskom kontrolnom sobom gdje vas operater može čuti i vidjeti, objašnjava Philipp.

- Audio i vizualne značajke stvaraju učinak koji nazivamo 'analogna umjetna inteligencija' kako bi lutke dobile uzdignutiji i razigraniji karakter za interakciju u stvarnom vremenu. Kad stave VR slušalice, vidjet će lutku kako se kreće i razgovara s njima - kaže.

Cijene variraju ovisno o paketu koji rezervirate, ali da provedete cijelu noć s lutkom koštat će vas 327,47 eura više. 'Osnovna' opcija s lutkom po izboru za sat vremena koštat će 86,18 eura.

- Naše cijene ovise o raznim čimbenicima, a postoje načini na koje ljudi mogu platiti anonimno ako im je to važno - objašnjavaju.

Philipp govori kako je Kokeshi vrlo popularan među kupcima koji vole interakciju 'kao kod ljudi'. Kokeshi je popularna među mušterijama jer može stenjati i 'disati', piše The Sun.

- Mogla je micati bokovima, stenjati, 'disati', pa čak je imala i pulsirajuću vaginu. Ali budući da je to nova tehnologija, imali smo problema s njom. To je uzbudljivo tržište i za nekoliko godina lutke će postati sofisticiranije i imati bolju tehnologiju. Pogledajte dokle su stigli mobilni telefoni. Nekada su to bile velike cigle, ali sada možete raditi sve na njima i staviti ih u džep - ističe.

Philipp dodaje i da postoji 'velika zabluda' o vrsti osobe koja koristi AI lutke za seks.

- Većina može razlikovati seks s robotom od seksa s čovjekom. Većina naših kupaca vrlo je svjesna da su to lutke i vide ih više kao velike igračke za seks. Devedeset osam posto naših mušterija su muškarci, a dva posto žene, i uglavnom dovode svog partnera i imaju troje s lutkom. Iznenađujuće, naši kupci su mladi, prosječna dob je 32 i 33 godine i oni su normalni ljudi baš kao vi i ja - objašnjava Philipp.

Neki možda ne želi imati seks s pravom seksualnom radnicom iz različitih razloga. Žele biti sami s lutkom i neosuđivani zbog toga, kaže on.

- Iako naše lutke nisu prave, mi se brinemo o njima. Ako je netko nasilan prema njima, bit će uklonjen - ističe. Godinama psiholozi ispituju ima li virtualni seks negativan ili pozitivan utjecaj na osobu. Nedavna studija Instituta Kinsey na Sveučilištu Indiana otkrila je da će ljudi s tjeskobom i depresijom vjerojatnije istraživati digitalnu seks tehnologiju i možda je čak koristiti za psihološko olakšanje. Phillip govori kako će Cybrothel u sljedećih nekoliko godina imati više robotskih seks lutaka.

- Ljudi mogu ostaviti svoje brige pred vratima i seksualno se istraživati bez osuđivanja - navodi on.