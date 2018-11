Prvi u Hrvatskoj: Emocionalna putovanja nerazdvojnih žena...

U postavama muzeja diljem svijeta već su proslavljeni brojni aspekti međuljudskih odnosa. Najpopularniji su, dakako, muzeji posvećeni aktualnim i bivšim ljubavima, ali sada je vrijeme da se proslavi jedna od najčvršćih životnih veza - žensko prijateljstvo. Jer možeš biti bez frajera, ali ne bez najbolje prijateljice!

Svi trebamo barem jednu prijateljicu koja će nam bez zadrške reći da nam haljina loše stoji i da je krajnje vrijeme da obojimo kosu, ali će nam odano ponuditi svoje rame kada trebamo zaliječiti vlastite rane. I baš iz tog razloga, idućeg četvrtka, 15. studenog, miss7 muzej prijateljstva otvorit će svoja vrata u zagrebačkom Muzeju Mimara.

Muzej prijateljstva je potpuno inspiriran stvarnim životnim pričama. One su, tijekom natječaja ''Neprocjenjivo za prijateljice'', pristizale na adrese miss7, najvećeg ženskog medijskog brenda u Hrvatskoj. Uputile su ih stotine žena otkrivajući bez cenzure svoje jedinstvene priče o prijateljstvu i neprocjenjivim malim trenucima koji život čine vrijednim življenja.

Muzej Mimara činio se kao logičan prostor unutar kojeg će se izložba prikazivati puna 3 tjedna, sve do 2. prosinca. Osam umjetnica - Josipa Štefanec, Lila Herceg, Božica Matasić, Toni Mažuranić, Ivana Tkalčić i Andrea Resner, Barbara Sabo i Tea Šubat - inspiriralo se pričama žena te napravilo sedam radova posvećenih različitim sferama prijateljstva.

Slikarica Ivana Tkalčić prijateljstvo je vidjela kao vrt o kojem neprestano treba brinuti...

- Potrebno je vrijeme i želja da se prijateljstvo otkrije, razvije i održi. Odnosi u ženskom prijateljstvu polagano se i nježno rastvaraju. Vrt prijateljstva postepeno sve jače obuhvaća sva osjetila, kroz taktilne, vizualne, zvučne i mirisne senzacije.

Upravo ta ideja nit je vodilja njenog rada Grooming garden.

S druge, pak, strane stoje umjetnice i prijateljice Josipa Štefanec i Božića Matasić. Na projektu su radile zajedno pa je on za njih predstavljao i svojevrsno emocionalno putovanje, a razvile su dva rada - 2 of Us i Lipstik Statistic.

- 2 of us govori o prožimanju naših identiteta, identiteta prijateljica, to je prožimanje događaja, svega što smo zajedno prošle pa je rad zapravo sken naših otisaka prstiju - u mnogočemu se linije preklapaju, a u nečemu i razilaze - istaknule su djevojke.

Ovi izvanredni koncepti samo su dio velike priče u kojoj će se naći makete ruževa, rekreacije ružičaste tinejdžerske sobe, ali u centru priče, dakako, ostaju turbulentne, šokantne, nježne i predivne priče stvarnih žena diljem Hrvatske.

To je tek mali dio iznenađenja koji su priredili miss7 I Muzej Mimara, a ostale možete provjeriti na licu mjesta od 15. studenog do 2. prosinca. I slobodno povedite prijateljice.