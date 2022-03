Prvi uspješno snimio 'Planet X', ali toga uopće nije bio svjestan

Nakon što je u 19. stoljeću otkriven Neptun, znanstvenici su se slagali da to nije posljednji planet u našem sustavu. Mnogi su zato krenuli u lov na devetu planetu. Najuporniji je bio bogati Percival Lowell iz Bostona. U potragu je krenuo 1906. godine, a tada još neotkriveno tijelo nazivao je "Planet X". Tražio ga je do svoje smrti 1916. godine i mislio je kako ga nije pronašao. No, 19. ožujka 1915. godine ga je prvi put snimio, a da toga nije bio ni svjestan. Nije ga prepoznao, a to su učinili drugi nakon njegove smrti. To se smatra prvom slikom Plutona.