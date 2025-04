Prvi YouTube video sada ima više od 355 milijuna pregleda

Na internetskom servisu YouTube posljednjih petnaestak godina pogledali smo na tisuće videosnimki, glazbenih spotova i tutorijala. A sve je počelo 23. travnja 2005. kad je učitan (uploadan) prvi video. Riječ je bila o snimci pod nazivom 'Ja u zoološkom vrtu' (engl. 'Me at the ZOO'), koju je postavio Jawed Karim, jedan od osnivača YouTubea, i to pod korisničkim imenom jawed.rvi.

Video je snimio Yakov Lapitsky, njegov prijatelj iz srednje škole, i traje samo 19 sekundi, a razmjerno je niske rezolucije. Prikazuje posjet Jaweda Karima zoološkom vrtu u San Diegu u Kaliforniji. Do danas je premašio 355 milijuna pregleda i prikupio preko 10 milijuna komentara.

Ova kratka snimka, na kojoj Jawed stoji ispred slonova i govori nekoliko rečenica o njihovim surlama, postala je povijesni trenutak digitalne kulture. Danas se smatra simboličnim početkom YouTube platforme, koja je ubrzo prerasla u globalni fenomen. Video je zadržao originalnu jednostavnost, a upravo ta autentičnost pridonijela je njegovoj prepoznatljivosti i dugovječnosti. Zanimljivo je da Jawed Karim nakon objave tog videa više nije bio aktivan kao kreator sadržaja na YouTubeu.

Coca-Cola promijenila okus pića

Na današnji dan 1985. Coca-Cola je napravila nevjerojatan marketinški zaokret i - promijenila okus pića. Jedan od najprepoznatljivijih brendova na svijetu na to je potaknuo pad prodaje desetljeće prije. Dok je poslije Drugog svjetskog rata držala čak 60 posto tržišta, do 1983. udio joj je pao na ispod 24 posto. Njen najveći konkurent bila joj je Pepsi-Cola, koja je imala nešto slađi okus i bila je privlačnija mlađima.

Novu verziju pića nazvali su "New Coke" no potrošače je ona bacila u očaj. Ljubitelji originalnog recepta nisu mogli prihvatiti novi i toliko su se pobunili da je stara verzija Cole vraćena na police u roku od tri mjeseca pod nazivom "Coca-Cola Classic". Za to vrijeme kompanija je primila oko 400.000 pisama i poziva nezadovoljnih korisnika. Prodaja "stare" Cole nakon toga naglo je skočila, a unatoč tome što se ovaj potez kompanije smatra golemom pogreškom, na kraju su je iskoristili u vlastitu korist.

Lennon i McCartney nastupili zajedno

John Lennon i Paul McCartney su 23. travnja 1960. godine prvi i jedini put nastupili kao tinejdžerski dvojac pod imenom The Nerk Twins. Nitko nije mogao ni zamisliti da će simpatični dečki uskoro postati jedan od najpoznatijih bendova svih vremena - The Beatles. Talentirani dečki su posjetili Paulovu rođakinju u malome mjestu Creversham u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom uskršnjih praznika. U njihovu pubu Fox&Hounds pomagali su u šanku i dogovorili se da će nastupiti.

