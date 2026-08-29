Prvo slovo imena ima duhovno značenje: Evo što govori o vama

4. D, N - Osobe čija imena počinju slovom D i N često se povezuju s transformacijom. U vašem životu bilo je mnogo prekretnica koje su oblikovale osobu kakva ste danas i omogućile vam da otkrijete snage za koje niste ni znali da ih imate. Čini se da se relativno lako prilagođavate novim i izazovnim situacijama. Vaša je duhovna svrha pokazati drugima da promjena može biti prilika, a ne prepreka. Lekcija vaše duše jest prihvatiti nove početke bez straha. Neki od vaših najvećih uspjeha mogli bi proizaći upravo iz iskustava koja su se u početku činila lošima ili neočekivanima. | Foto: 123RF