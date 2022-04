Prvoaprilske šale za pamćenje: Špagete koje rastu na drveću, burger za ljevake, lebdenje...

Postoji nekoliko teorija kako je nastao običaj da se na 1. april zbijaju šale s drugima, što uvjerljivije, to bolje. Jedna od njih vezuje se za Lokija. On je prema Nordijskoj mitologiji bio bog trikova i spletki koji je zagorčavao život svima oko sebe.

On zapravo nije bio bog, ali je živio među njima pa su ga smatrali takvim. Loki je bio polubrat vrhovnog boga Odina. Imao je nekoliko lica. Bio je lijep i umiljat, ali i vrlo pokvaren. Mogao je mijenjati spol i oblik.

Njegova narav stajala ga je glave nakon što je skrivio smrt Baldara, najomiljenijeg, najboljeg i najljepšeg boga.

'Krivac' je sporo širenje vijesti

Po drugoj teoriji, sve je počelo u srednjovjekovnoj Francuskoj kad je kralj Karlo IX. uveo novi kalendar - nova godina više nije počinjala 1. aprila već 1. siječnja. Bilo je to 1564. godine, a vijesti su se tada širile zemljom 'puževim korakom'. Zbog toga neki ljudi nisu znali za novi kalendar pa su novu godinu slavili 1. aprila. Naravno, oni koju su to znali rugali su im se i zbijali šale na njihov račun.

Netko se našalio s Dubrovčanima 2010.

Ujutro 1. aprila 2010. godine Dubrovčane je dočekao neočekivan prizor u staroj gradskoj jezgri. Naišli su na oznake za rezervirana parkirna mjesta iako je tom dijelu grada bilo strogo zabranjeno parkirati se, osim za posebna vozila, poput dostave.

Naljepnice 'rezervirano parkirno mjesto' netko je stavio ispred Županijskog ureda, pred crkvu Svetog Vlaha, ispred Kneževa dvora te kraj spomenika Marinu Držiću. Ubrzo su stigli i komunalni redari koji su shvatili da se radi o šali pa su naložili uklanjanje naljepnica.

SAD: 1. aprila su 'preveslali' cijelu naciju

Jedna od pošalica o kojoj će se pričati jako dugo, posebno u SAD-u, je ona iz 1996. godine kada je restoran brze hrane Taco Bell platio oglase preko cijelih stranica u sedam vodećih novina. U njima su 1. aprila napisali kako su kupili simbol američke slobode - Liberty Bell (zvono slobode) i da će naziv svoje tvrtke promijeniti u Taco Liberty Bell. Prodaju tog simbola objasnili su potrebom da se dug zemlje smanji.

Amerikanci su nasjeli, i to na desetke tisuća njih. Ljutito su zvali i Taco Bell i Nacionalni povijesni park buneći se protiv toga. Šala je dosegla vrhunac kada su od tajnika za odnose s javnošću Bijele kuće zatražili objašnjenje. Mike McCurry se nesvakidašnje snašao i rekao da su prodali i Lincolnov memorijalni centar i to tvrtki Ford Motor Co. te da će ga preimenovati u Ford Lincoln Mercury Memorial.

Tek popodne tog 1. aprila strasti su se smirile jer je svima postalo jasno da se radi o šali. Lanac restorana brze hrane je tim potezom dobio nesvakidašnju reklamu. David Paine, osnivač PR agencije, koja je bila uključena u stvaranje ove šale, kasnije je rekao da je to najuspješniji projekt na kojem je ikada radio.

Trošak cijele kampanje bio je samo 300.000 dolara, a publicitet koji je Taco Bell dobio vrijedi više od 25 milijuna dolara. Prodaja hrane u restoranima im je u samo dva dana porasla za više od milijun dolara.

'Skočite u zrak i moći ćete lebdjeti'

Astronom Patrick Moore je na 1. april 1976. godine putem radio BBC-a najavio kako će u 9:47 sati Pluton proći iza Jupitera, a to će pak na Zemlju djelovati tako da će se smanjiti gravitacija, a ljudi će nakon skoka u zrak, u točno to vrijeme, moći lebdjeti. Mnogi su nasjeli i skakali.

Bilo je tu i pingvina koji lete

BBC je 2008. godine prikazao prilog o 'letećim pingvinima' sa otoka Kralja Georgea u blizini Antarktike. Bilo je to 'veliko otkriće'. Rekli su u lažnom dokumentarcu da su pingvine promatrali danima, a tada ih je šokiralo nešto neobično što su napravili. Umjesto da se od hladnoće zaštite zbijanjem redova oni su poletjeli.

Pogledajte kako je izgledao taj prilog koji je mnoge dobro nasmijao:

'Poruke od sad možete slati i telepatski'

Ova šala je objavljena 1999. godine u magazinu Red Herring. Pisali su o najnovijoj revolucionarnoj tehnologiji koja ljudima omogućuje pisati i slati elektroničku poštu telepatski, ali 'ne smije imati više od 240 znakova'. Napisali su i da je za ovaj izum zaslužan računalni genij Yuri Maldini tijekom Zaljevskog rata.

Rekordna berba špageta koje rastu na drveću

I ova prvoaprilska šala u režiji BBC-a i dan danas nasmijava ljude diljem svijeta. U informativnoj emisiji' 'Panorama' 1957. godine pričali su kako 'švicarski farmeri, zahvaljujući blagoj zimi i manjku kukaca napasnika, imali rekordnu berbu špageta. Uz vijest su pokazali i snimku na kojoj se vidi kako ljudi veselih lica beru špagete s drveća.

Naravno, mnogi su 'se upecali' pa su zvali BBC i raspitivali se kako bi oni mogli uzgojiti takvo stablo, gdje kupiti sadnice...

Pogledajte kako je izgledala ta vijest:

1962. godina: 'Navucite najlonku na TV i bit će u boji'

Za ovu šalu je zaslužan Kjell Stensson, tehnički stručnjak na jedinoj švedskoj TV postaji 1962. godine koja je program emitirala u crno - bijeloj tehnici. Gostovao je u vijestima i rekao kako postoji nova tehnika kojom gledatelji mogu svoje crno - bijele televizore pretvoriti u one koji program prikazuju u boji.

- Sve što trebate napraviti je navući najlonsku čarapu preko ekrana - rekao je i čak pokazao kako to napraviti. Mnogi su to pokušali napraviti, no bilo je i onih koji su odmah shvatili da će uzalud uništiti najlonke.

Hamburger za ljevake

Ovu šalu osmislio je lanac restorana brze prehrane Burger King 1998. godine. Objavili su oglas u USA Today koji je bio preko jedne cijele stranice.

Napisali su kako od sad u ponudi imaju i hamburger za ljevake koji 'ima iste sastojke kao i originalni, ali su svi zarotirani za 180 stupnjeva, kako bi odgovarali ljevorukim ljudima'.

I ovaj put su mnogi povjerovali. Tisuće ljudi obilazilo je Burger King restorane diljem SAD-a. Sljedeći dan su objavili kako se radilo o prvoaprilskoj šali.

