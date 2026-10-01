Psi postaju food kritičari? Novi zagrebački proizvod nasmijao vlasnike ljubimaca

Zagrebački brend Pas Kitchen, koji proizvodi svježe kuhanu pseću hranu od visokokvalitetnih namirnica prikladnih za ljudsku konzumaciju, novom je kampanjom odlučio na neobičan i duhovit način pokazati što psi misle o onome što jedu.

Psi nam, naime, ne mogu reći sviđa li im se određena hrana, no njihova probava možda ipak može dati neke odgovore. Upravo je na toj ideji nastala kampanja u kojoj Pas Kitchen predstavlja „vrećice za pookupljanje psećih recenzija“ – proizvod koji svakodnevnu obvezu vlasnika pasa pretvara u svojevrsno ocjenjivanje hrane.

Pseća probava kao nova recenzija

Posebne vrećice imaju otisnutu legendu pomoću koje vlasnici mogu psećim „recenzijama“ dodijeliti od jedne do pet zvjezdica. Tako njihovi četveronožni ljubimci postaju neobični food recenzenti, a vlasnici dobivaju još jedan način da bolje razumiju njihove navike i reakcije na hranu koju im poslužuju.

Iako je riječ o kampanji koja se poigrava dobro poznatom svakodnevicom vlasnika pasa, cilj je skrenuti pozornost i na samu kvalitetu hrane koju ljubimci jedu. Pas Kitchen svoju hranu priprema od svježih namirnica, a upravo je pitanje toga što psima odgovara u zdjelici postavljeno u središte kampanje.

'Vrećice za pookupljanje psećih recenzija' javnost će moći upoznati uživo na 'poop-up' događanju koje će se održati u subotu, 3. listopada, od 11 sati u psećem parku na Trgu dr. Franje Tuđmana. Na događanje su pozvani vlasnici pasa i njihovi četveronožni ljubimci, koji će kampanju moći doživjeti iz prve ruke.