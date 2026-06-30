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TRI NAJBOLJE DESTINACIJE

Idealne europske destinacije ako putujete s ljubimcima: Na popisu je i mjesto u Hrvatskoj

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 3 min
Idealne europske destinacije ako putujete s ljubimcima: Na popisu je i mjesto u Hrvatskoj
Foto: 123RF
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Prema preporukama Bookinga, sve više putnika odabire odredišta koja su prilagođena kućnim ljubimcima. Od hrvatske obale do mađarske prijestolnice i engleskih jezera, ova mjesta nude sadržaje u kojima su dobrodošli i četveronožni članovi obitelji

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Putovanja s kućnim ljubimcima posljednjih su godina postala dio svakodnevice brojnih vlasnika pasa i mačaka. Umjesto traženja smještaja za ljubimce tijekom godišnjeg odmora, sve više ljudi odlučuje ih povesti sa sobom, a turistička ponuda tome se sve više prilagođava.

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Prema istraživanju koje je naručio Booking.com, čak 40 posto hrvatskih putnika priželjkuje svoj sljedeći odmor provesti u prirodi, a upravo su kućni ljubimci mnogima idealni suputnici. Danas brojni smještajni objekti nude mogućnost boravka s životinjama, a pojedine destinacije razvile su i posebne sadržaje namijenjene upravo njima.

Crikvenica – od šetnica uz more do pseće plaže

Među izdvojenim destinacijama nalazi se i Crikvenica, koja se iz nekadašnjeg rimskog naselja razvila u jedno od turističkih odredišta s najbržim rastom u zemlji.

Smještena na Jadranu, u blizini prirodnih jezera i morske obale, Crikvenica pruža brojne mogućnosti za duge šetnje i odmor u prirodi. Grad je poznat po rivi ukrašenoj secesijskom arhitekturom i šarenim pročeljima, a ljubitelji pasa ovdje mogu pronaći i posebno uređeno mjesto za odmor.

Naime, u objektu Monty's Dog Beach and Bar psi nisu samo dobrodošli – ondje mogu kušati pseće pizze, sladoled namijenjen psima te biljni čaj za ljubimce. Posjetitelji tijekom godine mogu naići i na neki od oko 250 festivala i događanja koja se održavaju na crikveničkoj rivijeri.

Kao primjer smještaja ističe se Hotel Vali Dramalj, smješten nedaleko od plaže. Objekt nudi sobe u kojima su dopušteni kućni ljubimci, dok vlasnici mogu koristiti spa centar ili se opustiti uz piće na terasi s pogledom na more.

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Crikvenica dobila stazu poznatih kućnih ljubimaca 01:03
Crikvenica dobila stazu poznatih kućnih ljubimaca | Video: montys_dog_beach/24sata
Foto: Booking.com

Budimpešta spaja gradske znamenitosti i sadržaje za kućne ljubimce

Mađarska prijestolnica privlači putnike koji žele spojiti razgledavanje grada s boravkom svojih ljubimaca na otvorenom.

Šetnja uz Dunav, prelazak preko znamenitog Lančanog mosta te obilazak budimskih brežuljaka pružaju priliku za istraživanje grada zajedno s psima, dok pogled na zgradu mađarskog parlamenta ostaje jedan od najprepoznatljivijih prizora Budimpešte.

Grad je zanimljiv i vlasnicima mačaka jer se u njemu nalaze kafići za mačke u kojima gosti mogu popiti tradicionalnu budimpeštansku kavu i predahnuti uz društvo mačaka. Za opuštanje nakon razgledavanja preporučuju se i poznate toplice Széchenyi Thermal Bath, jedne od najvećih otvorenih termalnih kupelji u Europi.

Kao primjer smještaja navodi se Supreme City Center Apartment, u kojem ljubimci mogu boraviti bez dodatne naknade. Gostima su na raspolaganju zdjelice za hranu i vodu, a objekt se nalazi u blizini parka Olimpia s prostorom namijenjenim psima te nedaleko od Budimskog dvorca i Bazilike sv. Stjepana.

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Engleski Lake District raj je za ljubitelje prirode i pasa

Treća preporučena destinacija nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nacionalni park Lake District svake godine privlači milijune posjetitelja, među kojima su brojni vlasnici pasa.

Područje obiluje planinama, jezerima i prostranim prirodnim krajolicima, a među najpoznatijima su Windermere, Coniston Water i Ullswater. Posjetiteljima su na raspolaganju kilometri pješačkih staza, uključujući rute prilagođene osobama smanjene pokretljivosti, osobama s oštećenjem vida te korisnicima invalidskih i dječjih kolica.

Foto: POLLYABALDWIN

Brojni lokalni kafići primaju pse, pa se tijekom izleta zajedno mogu odmoriti i vlasnici i njihovi ljubimci. Oni željni dodatne avanture mogu se odlučiti za 90-minutno krstarenje jezerom Coniston Water uz vodiča, tijekom kojeg se govori o pokušajima Duncana i Malcolma Campbella da postignu rekord u brzini plovidbe.

Među preporučenim smještajima nalazi se Rothay Manor Hotels u mjestu Ambleside. Povijesni hotel izgrađen je 1825. godine, a gostima s kućnim ljubimcima nudi posebno uređene sobe te čak i kupaonicu namijenjenu psima nakon šetnje. Psi su dobrodošli i u hotelskom salonu te mogu boraviti uz vlasnike tijekom obroka u prostoriji Brathay Room.

Foto: @PollyABaldwin

Rastući broj smještajnih objekata koji prihvaćaju kućne ljubimce pokazuje kako putovanja više nisu rezervirana samo za ljude. Sve više destinacija razvija sadržaje prilagođene životinjama, od posebnih plaža i parkova do restorana, kafića i hotela u kojima su četveronožni gosti jednako dobrodošli kao i njihovi vlasnici.

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Savjeti za sigurno putovanje s ljubimcima tijekom ljetnih vrućina

  • Izbjegavajte duge šetnje između 10 i 17 sati, kada su temperature najviše.
  • Uvijek sa sobom nosite dovoljno svježe vode i prijenosnu posudu za ljubimca.
  • Nikada ne ostavljajte psa ili mačku u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta.
  • Prije šetnje provjerite temperaturu asfalta dodirom ruke – ako je prevruć za vas, prevruć je i za šape vašeg ljubimca.
  • Osigurajte dovoljno hlada i češće pauze tijekom putovanja.

Kako sigurno uživati u kupanju

  • Ne vole svi psi plivati, zato ih nemojte prisiljavati na ulazak u more ili jezero.
  • Izbjegavajte jake morske struje i mjesta s velikim valovima.
  • Nakon kupanja isperite ljubimca čistom vodom kako biste uklonili sol ili nečistoće s dlake i kože.
  • Pazite da ljubimac ne pije morsku vodu jer može izazvati probavne tegobe.
  • Ako putujete brodom ili planirate duži boravak na vodi, razmislite o zaštitnom prsluku za pse, osobito za manje pasmine ili pse koji nisu sigurni plivači.
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