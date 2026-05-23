Psihologija otkriva zašto nekim ljudima postane dosadno čim zadobiju željenu pažnju

Svaki početak nove veze trebao bi biti najsavršeniji i najsretniji period. Napokon site sa osobom svojih snova, volite iste filmove, smijete se istim stvarima. Ali ubrzo se javlja dosada, a interes nestaje. Velika je vjerojatnost da nije problem u toj osobi već u vama. Istraživanja su pokazala kako neki ljudi imaju fiksni način razmišljanja kada je u pitanju strast.

Vjerovanje da se ljubav pronalazi (a ne stvara napornim radom) često je izvor gubitka interesa. Ako nije čarobna od samog početka, objasnila je studija, vjerojatnije je da će vam postati dosadno ili ćete samo odustati. Psihologija ovako objašnjava razloge iz kojih ljudi sabotiraju vlastitu sreću i veze s drugim ljudima.

1. Traže razlog za prekid veze

Izmišljate razloge pokušavajući pronaći izlaz. Ali zašto? On (ili ona) je sjajan i prije nego što ste službeno postali par, bili ste oduševljeni što im se sviđate. No, kada je došlo do veze, potpuno gubite interes. Studija je objasnila kako je sabotaža veze složen ciklus nesigurnosti, visokog stresa i obrambenog stava. To sve kombinirano iskrivljuje način na koji gledate na sebe i vezu, što vas čini još nesigurnijima i dodatno pojačava negativnost.

Mehanika veze ide puno dublje u naš mozak od primjećivanja određenih aspekata osobnosti potencijalnog partnera ili načina na koji se smiješi. Podsvjesno, biologija se želi uskladiti s nekim tko ispunjava određenu kvotu uvjeta kako bi kasnije mogli imati djecu, dok svjesno želite partnera koji je sabran i ima pristojan posao, kako biste mogli zajedno ići na jednodnevne izlete ili kupiti veći stan.

2. Uživaju samo u potjeri

Ako ste netko tko je izgubio interes za svog najnovijeg partnera, možda niste ni svjesni da ga stavljate na pijedestal, o kojem nema pojma. Odbacujete ga jer je pogriješio što je zapravo zainteresiran za vas, a to znači da nije tako dobar kao što ste mislili. Dio uzbuđenja pronalaska nove osobe upravo je to: novi je, nema nikakve veze s vama i izdaleka je veličanstven. Postoji užitak u upoznavanju nekoga, pronalaženju jedinstvenih dijelova o kojima niste imali pojma i općenito, doživljavanju malo potjere.

Proganjanje i igra su uzbudljivi, ali kada ih uhvatite, odjednom se pitate što se dogodilo. Psihoterapeutkinja Nancy Carbone objasnila je kako samosaboter veze pronalazi načine da se zaštiti od osjećaja napuštenosti ili osjećaja da nije dovoljno dobar, na načine koji odbijaju partnera. Možete odgurnuti ljubav štiteći se od osjećaja odbačenosti i možete sabotirati sebe da ne dobijete ljubav koju želite, sprječavajući vas da imate zdrave veze.

3. Ne vjeruju da zaslužuju ljubav

Nesigurnost igra veliku ulogu u tome zašto niste sretni kada konačno dobijete ono što ste željeli. Kada je druga osoba distancirana ili se pravi nedostižnom, osjećate se ugodno jer dio vas osjeća da ne zaslužujete sreću s tom osobom. Ako je iskrena i trudi se oko vas, osjećate se kao da su se zadovoljili s vama. A to znači da ipak nisu tako sjajni kao što ste mislili, jer su odlučili voljeti vas umjesto da glume misterioznog i nedodirljivog.

Lakše je prihvatiti osobu koja vas odbacuje nego onu koja vas želi voljeti jer ne osjećate da vrijedite truda. Stoga, kada se potrude, osjećate se malom, nevoljenom, jer mislite da to ne zaslužujete. Studija je pokazala da veća anksioznost zbog privrženosti može uzrokovati da kompenzirate osjećaje nesigurnosti u vezi uzrokujući probleme, što može poremetiti ravnotežu u vezi.

4. Gube poštovanje prema ljudima koji ih zapravo vole

To ih čini manje glamuroznim u vašim očima, jer kako bi se netko poput njih mogao zaljubiti u nekoga poput vas? Na kraju omalovažavate sjajnu osobu zato što im se sviđate. Nekako, u vašem umu, to se računa kao negativno i vaše veze su osuđene na propast prije nego što uopće počnu. Svatko zaslužuje ljubav i sreću i nitko ne bi trebao osjećati da to što ga netko prihvaća znači da s njim nešto nije u redu. Morate prekinuti ciklus odbijanja, jer on počinje i završava s vama.

Ako želite pronaći nekoga tko će vas voljeti, prvo ćete morati prestati odbijati ljude koji se trude. Osvijestite se kada ubijate naklonost za koju osjećate da je niste zaslužili. Netko tko je zaljubljen u vas nije se zadovoljio nečim manjim. Priznajte da ste osoba koja zaslužuje ljubav i ljudi će vas voljeti. Uostalom, zaslužujete svu sreću koju će ljubav donijeti. Sve što trebate učiniti je pokušati.



