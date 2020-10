Psihologinja: Kad netko tuguje, slušajte ga, to pomaže više od tješenja i požurivanja

Tugujućoj osobi trebaju vrijeme, podrška obitelji i prijatelja, te strpljenje i osjećaj da ih drugi razumiju. Sve što možete je pokazati da nemate 'čarobni štapić', ali da se na vas mogu osloniti

<p>Kad netko pored nas tuguje, bez obzira je li riječ o tome da je izgubio neku voljenu osobu, ili nekog bliskog, najčešće ne znamo što bismo rekli, jer se bojimo i njihovih i vlastitih osjećaja i reakcija. Vrlo je slično i kad tugujemo sami. Najčešće ne želimo razgovarati o smrti, ili o tome što se dogodilo, suzdržavamo suze (ili osobi koja se bori s gubitkom govorimo da ne plače), sklanjamo fotografije i druge stvari koje nas podsjećaju na bol i nerijetko požurujemo osobu koja tuguje neprikladnim izjavama, kaže psihologinja prof. dr. Lidija Arambašić, sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, koja sudjeluje u projektu PUT, Udruge Posmrtna pripomoć, čiji je cilj senzibilizirati javnost o tematici tugovanja, te posebno – pomoći mladima koji se suočavaju s gubicima da se nauče lakše nositi s njima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: I Malena je tugovala bez Klepetana</p><p>Na prvom okruglom stolu o temi tugovanja nakon gubitka, o tome kako se nose sa svojom tugom govorili su Helena Hruška, djevojka koja je izgubila oca s 15 godina, te Domagoj Jakopović Ribafish, poznati bloger i TV-voditelj, koji je prije dvije godine tragično izgubio sina.</p><p>Helena kaže kako je ona nakon gubitka oca pala u depresiju, a početak ozdravljenja značio je odlazak na grupnu psihoterapiju, jer je trebala podršku nekoga tko razumije što prolazi. Domagoj je, s druge strane, neposredno nakon gubitka sina bio na rubu toga da odustane od života. Isprva je imao ogromnu potrebu biti sam i posjetiti mjesta koja je htio posjetiti sa sinom, a onda je napisao knjigu i pokrenuo projekt RokOtok – kojim potiče djecu da više vremena provedu u prirodi, veselju i druženju. </p><p>- Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba – kaže Domagoj. </p><p>- U procesu tugovanja moramo odraditi neke 'zadatke' - odgovara psihologinja. Prije svega, trebamo prihvatiti stvarnost gubitka – pomiriti ono što znamo u glavi, da te osobe više nema, s onim što osjećamo, a to je nevjerica, osjećaj da ne može biti tako i slično.</p><p>Drugi korak je proraditi taj gubitak, tako da prođemo kroz bol, tugu i ostale emocije. U tom procesu usvajamo i nove vještine, od onih praktičnih, do onih u ophođenju s drugim ljudima. Zadnji je korak opraštanje od izgubljene osobe i preusmjeravanje energije u nove odnose i novi život. </p><p>Što trebaju imati na umu ljudi oko tugujuće osobe i kako oni mogu pomoći u tom procesu? I što je ono što ne bismo smjeli činiti u kontaktu s tugujućom osobom?</p><p>- Nemojte tješiti ljude nekim općenitim rečenica, na primjer: 'Sve je dobro prošlo, život ide dalje', jer tugujuća osoba iz toga može zaključiti da ne razumijete koliko joj je teško. Nemojte 'ojačavati' tugujućeg – 'Vi ste jaki, izdržat ćete' ili 'Morate biti jaki (zbog djece, roditelja…)' – jer time osobi poručujete da ne smije biti slaba. Osjećat će se krivom što se osjeća tako - kaže Lidija Arbanas. </p><p>Također, nemojte požurivati oporavak ('ne plači, probaj se malo kontrolirati, misli na nešto drugo'), ili uspoređivati iskustvo, jer su ljudi različiti. Dakle, rečenica: Znam kako ti je, meni (mojoj prijateljici, susjedi…) dogodilo se… izazvat će pomisao: 'Otkud vi možete znati kako se ja osjećam?' i osjećaj krivice što se ne ponašaju kao neki drugi ljudi. </p><p>Osim toga, nemojte se čuditi što tugujući 'još ne funkcionira' i plače na svaki spomen umrle osobe ili gubitka. Ne dijelite izravne savjete ako to tugujuća osoba ne traži. Također, nemojte nametati vlastite reakcije, postupke i rješenja. </p><p>- Tugujućoj osobi trebaju vrijeme, podrška (obitelji, prijatelja, kolega na poslu, susjeda…), strpljenje, osjećaj da ih drugi razumiju i da im žele pomoći, te uvažavanje individualnih osobitosti svakog tugujućeg, vezano uz brzinu i način oporavka – kaže sugovornica. Zato, pokažite osobi da nemate 'čarobni štapić', ali da ste tu, da vam je stalo, da se može na vas osloniti. </p><p>- Imajte na umu da je slušanje mnogo važnije od govorenja i reakcije tugujućeg ne shvaćajte osobno. Također, treba znati da racionalni odgovori ne pomažu, budući da je stanje tugujućih iracionalno, odnosno emocionalno. Na primjer, rečenica: 'Pa tvoj je tata imao 94 godine. Bio je jako star i normalno je da je umro', ne pomaže, jer osobi koja je izgubila oca ništa ne znači to što je bio star. On je bio njen otac, nedostaje joj i ne može se pomiriti s tim da ga nema – pojašnjava psihologinja. </p><h2>Djeca tuguju na svoj način</h2><p>Reakcije djece na gubitak nerijetko mogu biti zbunjujuće za odrasle osobe i lako se dogodi da ne znaju kako reagirati na njih. <br/> Neposredno nakon gubitka, na primjer, dijete može nastaviti s uobičajenim aktivnostima kao da se ništa nije dogodilo, ali i imati snažne izljeve plača i neprihvaćanje mogućnosti da je bliska osoba umrla.</p><p>Također, možda će stalno ponavljati pitanja koja se tiču smrti i umrle osobe, kaže prof. dr. Arambašić. Među čestim i uobičajenim reakcijama djeteta su: 'prilijepljenost' za roditelje (odrasle), odbijanje odlaska u školu, ne žele sami spavati ili biti sami kod kuće, strah od vlastite smrti, bolesti i tjelesnih ozljeda, te problemi s koncentracijom i pamćenjem. Osim toga, važno je znati prepoznati znakove pojedinih faza tugovanja: </p><p><strong>Tuga i čežnja: </strong></p><p>- povlačenje i zatvaranje u sebe<br/> - neprekidno traženje i očekivanje susreta s voljenom osobom (osjećaj da je prisutna)<br/> - stalno prisjećanje na umrlu osobu (gledanje slika, dodirivanje i nošenje stvari umrloga)</p><p><strong>Ljutnja:</strong> </p><p>- na Boga<br/> - na odrasle koji nisu spriječili smrt<br/> - na sebe (jer se osjećaju krivima – često zbog još razvijenog uzročno-posljedičnog mišljenja)<br/> - na umrlu osobu (jer ih je napustila) </p><p><strong>'Ispadi' u ponašanju:</strong></p><p>- udaranje, ritanje<br/> - uništavanje stvari<br/> - brizganje u intenzivan i/ili ljutit plač</p><p>Vrlo je važno imati na umu da se u nekim slučajevima može javiti snažan osjećaj krivice i samopredbacivanja te pesimizam u pogledu budućnosti. U takvim je situacijama najbolje potražiti pomoć stručnjaka. </p><h2>Kako pomoći sebi ako smo izgubili voljenu osobu </h2><p>1. Dopustite ljudima oko vas da vam pomognu.<br/> 2. Zapamtite, tražiti pomoć nije znak slabosti već znak zrelosti!<br/> 3. Potražite ljude koji će vas slušati, a da im pritom nije dosadno. <br/> 4. Potražite ljude koji će vam dopustiti da plačete.<br/> 5. Potražite ljude koji će vas zagrliti. <br/> 6. Potražite ljude koji će biti s vama kad vam trebaju. <br/> 7. Potražite ljude koji neće iznevjeriti vaše povjerenje. <br/> 8. Potražite ljude pred kojima se ne morate pretvarati. <br/> 9. Ne donosite važne odluke neposredno nakon gubitka.<br/> 10. Dajte si vremena i budite strpljivi sami sa sobom.</p><h2>Kako podržati druge kad dožive gubitak</h2><p>1. Obično nam je najteži početak razgovora, evo nekoliko rečenica koje mogu biti korisne: </p><p>- Jako mi je žao što ti je tata umro. Je li bio dugo bolestan?</p><p>- Ne znam što bih rekla, ali vidim da ti je jako teško.</p><p>- Puno sam razmišljao o tebi i htio sam vidjeti (čuti) kako si.</p><p>- Bi li htjela/htio da malo razgovaramo o...?</p><p>2. Imajte na umu: mnogo je ljekovitije 'biti tu' nego 'činiti nešto'. Dakle, ne morate reći ništa 'pametno', već samo budite s tugujućim, šutite i slušajte – ako je to prikladno, zagrlite ga, uhvatite za ruku... </p><p>3. Slušajte tugujuću osobu dok priča o umrlome – time joj pomažete da prihvati da se gubitak stvarno dogodio (osoba je umrla i više se neće vratiti) – tugujući se bez toga ne mogu uhvatiti u koštac s emocionalnim učinkom gubitka.</p><p>4. Ne dijelite savjete (osobito ako to tugujući ne traži), ono što vama pomaže, možda ne odgovara tugujućem.</p><p>5. Nemojte pretpostavljati što tugujućem treba – pitajte. </p><p>6. Slobodno započnite razgovor o umrlom; tugujući to često žele, a okolina uporno nastoji izbjeći takav razgovor; izbjegavanjem takvog razgovora, uz najbolju namjeru šaljete poruke: 'Zaboravi već jednom što se dogodilo' i sl..</p><p>7. Recite da je normalno što osjećaju različite emocije – zbog toga nisu nenormalni ni psihički bolesni!</p><p>8. Recite da ne očekuju čuda (oporavak preko noći), savjetujte im da žive dan po dan, sat po sat.</p><p>9. Predlažite im aktivnosti koje su nekada voljeli; ohrabrujte ih na neke nove i svakako prihvatite odbijanje (bez ljutnje, procjenjivanja itd.).</p><p>10. Pozivajte ih u društvo, ali prihvatite odbijanje.</p><p>11. Ponudite podršku u pospremanju stvari koje su pripadale umrloj osobi.</p><h2>Koje rečenice je bolje izbjegavati</h2><p>- Znam/Razumijem kako se osjećate." (umjesto toga recite: Vidim da ti je teško). <br/> - Budi hrabar dječak/otac…<br/> - Život ide dalje...<br/> - To (kako se osjećate) uskoro će proći...<br/> - Proći će za godinu dana, za XY vremena...<br/> - Vidim da se dobro držite.<br/> - Sada morate živjeti za svoju djecu, za XY...<br/> - Opisivanje vlastitih iskustava.</p><h2>Koje rečenice u takvoj situaciji možemo izreći: </h2><p>- Jako mi je žao što ste doživjeli to i to. Voljela bih da se to nije dogodilo.<br/> - Ne znam što bih rekla/rekao, ali vidim da Vam je (jako) teško.<br/> - Voljela bih kad bih mogla reći nešto što će Vam olakšati bol/strah/užas...koji osjećate, ali znam da takve riječi ne postoje.<br/> - Kad ne znate što reći – šutite! Time smanjujete vjerojatnost da ćete reći nešto pogrešno, a osim toga – možete slušati.<br/> - Ponudite vrlo konkretnu praktičnu pomoć (da tugujuću osobu negdje odvezete, da joj nešto donesete, kupite, da budete s njom...).<br/> - Ako kažete nešto što je tugujuću osobu povrijedilo, kratko se ispričajte – recite da vam je žao, da je niste htjeli povrijediti i – zašutite. <br/> - Kad riječi ne pomažu (a nakon gubitka često nisu korisne) možda može pomoći lagani dodir po ruci, ramenu ili zagrljaj. No budite oprezni ako s tom osobom niste bliski, ili ju ne poznajete dovoljno. </p>