Psihološki trik koji će pomoći da ostavite što bolji prvi dojam

Mnogi ljudi kad su izloženi bilo kakvom pritisku ne ostavljaju dobre dojmove. Skloni su previše govoriti o sebi i zaboravljaju imena onih s kojima razgovaraju. Evo kako ostaviti što bolji prvi dojam

<p>Zamislite kada biste se točno znali predstaviti na način koji će ostaviti nevjerojatan prvi dojam. To bi mogla biti mala promjena koja bi mogla imati ozbiljne posljedice za ostatak vašeg života. Uostalom, prvi dojmovi važniji su od svih budućih dojmova koje ćete stvoriti u vezi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (na što paziti na razgovoru za posao):</p><p>Međutim, mnogi ljudi kad su izloženi bilo kakvom pritisku ne ostavljaju dobre dojmove. Skloni su previše govoriti o sebi i zaboravljaju imena onih s kojima razgovaraju.</p><p>Međutim, to se lako može popraviti. Možete se osposobiti za pamćenje imena ljudi, na primjer, pomoću nekih jednostavnih mnemotehničkih uređaja. Možete suptilno utjecati na vlastite i tuđe postupke temeljnim pripremanjem materijala. A, možete naučiti i stvarati bolji prvi dojam samo promjenom jezika koji koristite.</p><h2>Pozitivna komunikacija </h2><p>Autori dr. Andrew Newberg i Mark Robert Waldman kažu nam da '... jedna riječ ima moć utjecaja na izražavanje gena koji reguliraju fizički i emocionalni stres', u svojoj knjizi 'Riječi mogu promijeniti vaš mozak'. </p><p>Oni opisuju kako jednostavno fokusiranje na pozitivne riječi može prouzročiti kratkoročne i dugoročne promjene u frontalnom režnju, dok negativne riječi koje izazivaju strah povećavaju aktivnost u amigdali, središtu straha našeg mozga.</p><p>Još jedna studija iz 2009. godine, koju su proveli Maria Richter i suradnici, opisala je slične rezultate. Oni objašnjavaju da prisutnost negativnih riječi poput 'odvratno', 'iscrpljujuće' i 'prljavo' trenutno uzrokuje stres, kao i dugotrajnu tjeskobu. Pozitivne riječi, poput 'osvježavajuće', 'nebesko' i 'toplo', smanjuju izražavanje hormona stresa.</p><p>Negativne riječi i pozitivne riječi, bilo da se izgovaraju, slušaju ili se o njima razmišlja, također utječu na situacijski stres, dugotrajnu razinu anksioznosti i samopoimanje.</p><h2>Kako koristiti pozitivan jezik za stvaranje dobrih dojmova?</h2><p>Većina nas je ležerna sa svojim jezikom, pogotovo kad prvi put upoznajemo nekoga novog. Upoznavanje može biti stresno što može dovesti do toga da kažemo riječi koje god nam padnu na pamet.</p><p>Ako razgovarate o bilo čemu stresnom mogli biste slučajno prouzrokovati stres osobi koja vas sluša pa bi tako ona mogla misliti manje pozitivno o vama. Umjesto toga, oprezno krenite na sastanak ili razgovor. Budite pažljivi i precizni u vezi s riječima koje odaberete.</p><p>Vrijedno je napomenuti da ovdje još uvijek vrijede sva standardna pravila dobrih prvih dojmova - govor tijela, ton i kontakt očima i dalje su važni, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/a-psychological-trick-to-help-you-make-a-better-first-impression">Ladders</a>.</p>