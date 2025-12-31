Psihoterapeut: Ovi znakovi govore koliko ste sigurni u sebe

Način na koji ulazite u prostoriju, šminkate se ili nosite torbu često je signal vašeg samopouzdanja. Osim toga, tu je i način ponašanja u odnosu na druge, i muškarci i žene ih nesvjesno otkrivaju
MATERIJALNO JE VAŽNO Namjerno ostavljate ključeve auta na vidljivom mjestu kako bi se vidjela marka.
ZNAKOVI DA STE NESIGURNI U SEBE Mijenjate narudžbu i uzimate ono što je uzeo netko drugi.
NEUGODNOST Osjećate sram kada vas pitaju čime se bavi vaš partner.
NEMA SMISLA Koristite ChatGPT za sve životne odluke, ponekad ih trebate donijeti sami.
ŽURBA BEZ RAZLOGA Pretvarate se da žurite samo da biste izbjegli poglede.
STALNO SE GLEDATE U RETROVIZOR Nitko siguran u sebe se toliko ne gleda.
STALNO POSAO Hvalite se time koliko ste “zauzeti”.
JA, JA I JA Vaša galerija ima 18 verzija iste selfie-poze.
SNOB Ostavljate otvoren tab na poslu s nečim skupim, samo da kolege vide
PREVIŠE ISPRIČAVANJA Kažete “oprosti” prečesto, i kad niste krivi.
LAŽNA SKROMNOST Hvalite se koliko ste “low maintenance”, no oni koji to doista jesu, o tome ne govore
UŠTOGLJENO PONAŠANJE Ne želite sjesti da vam se odjeća ne zgužva.
PRETJERANO ČUVANJE Ne skidate zaštitnu foliju s metalnih dijelova torbice jer se bojite “pokvariti” investicijski komad
SAMO OGRANIČENO Kupujete isključivo “limited edition” kako biste se osjećali jedinstveno.
LAŽNI STIL Birate odjeću koja vam ne paše, ali djeluje skupo pa je nosite iako vam je neudobno
SVE UNAPRIJED Ne želite kuhati dok su drugi prisutni… kao domaćin sve pripremate unaprijed.
NEVAŽNO JE Posuđujete odjeću svoje kćeri i svima to govorite.
PRETJERIVANJE Odbijate nositi istu odjeću dvaput, a čak i kraljevske obitelji ponavljaju kombinacije.
SRAM VAS JE U javnosti skrivate naslov knjige koju čitate.
ZNAKOVI DA STE SIGURNI U SEBE Nemate društvene mreže, ne trebate potvrdu drugih, pogotovo ne neznanaca.
JARKI RUŽ Nosite jarko obojjene ruževe i to ne samo za svečane prilike.
BREND NIJE BITAN Ne nosite odjeću s velikim logotipima, što je logo veći, to je nesigurnost obično izraženija.
TAMAN ŠTO TREBA Nosite malu torbicu jer točno znate što vam treba, bez “što ako” scenarija.
JEDNA JE DOVOLJNA Snimate samo jednu fotografiju. Nema potrebe za foto-sessionom kada ste sigurni u sebe.
KAKO I TREBA Držite torbicu za ručku, ona nije jastuk za utjehu.
JEDNOM DOVOLJNO Rijetko provjeravate svoj odraz prije izlaska.
SIGURNI U IZGLED Ne popravljate odjeću u hodu, već znate da dobro izgledate.
NEMA NELAGODNOSTI Ne gledate stalno u mobitel na događanjima kako biste izgledali zauzeto.
BEZ KOMPLEKSA Bez razmišljanja kombinirate high-street i dizajnere.
NIJE FRKA Zaboravite izglačati odjeću i svejedno je nosite.
NEKA ČEKA Ostavite poruke na “nepročitano” i odgovarate kad imate vremena.
SVE SA SVIME Miješate nakit bez pravila; volite ono što volite.
RECIKLAŽA STILA Nije vam problem ponavljati outfite; vaša vrijednost ne ovisi o novini.
SKROMNOST Uživate u skupim stvarima bez potrebe da to objavite, samopouzdanje ne traži publiku.
BEZ SAKRIVANJA GODINA Ne osjećate potrebu skrivati sijede, prirodnost je vaša snaga.
OSOBNI STIL Nosite ono u čemu se osjećate super, a ne u odnosu na okolinu i trendove.
POBJEDA NIJE BITNA Igrate igre u kojima niste dobri, bitno je samo dobro se zabaviti.
SIGURNI U VLASTITI UKUS Puštate naglas glazbu koju volite, bez brige što će tko misliti o vašem ukusu.
