Primijetila sam da ljudi često misle kako će se psorijaze riješiti površinskim tretiranjem, no to ne samo da pogoršava stanje kože, već se pritom zanemaruje glavni uzrok problema, jer to je kronična bolest koja uključuje i imunološki sustav, komentirala je liječnica iz New Yorka, Orit Markowitz.

Koži i izlječenju treba pristupiti holistički, a ne se samo orijentirati na kožu, savjetuje stručnjakinja koja već gotovo 20 godina liječi pacijente s psorijazom, piše Well and good.

Psorijaza je zapravo intenzivni rast gornjeg sloja stanica kože u epidermi, a posljedica je prekomjerne aktivnosti imunološkog sistema.

Često se pojavljuje i na laktovima, koljenima, stražnjici, vlasištu i noktima.

- Danas imamo na raspolaganju brojne tretmane i tehnologije, no činjenica je da nemaju svi pacijenti istu psorijazu, stoga liječenje treba prilagoditi svakome od njih - istaknula je dermatologinja.

U terapiji predlaže UVB zrake, jer je studija iz 2011. otkrila da one pomažu u suzbijanju aktivnosti ovog poremećaja.

Kod blagih stanja psorijaze, ističe da mogu pomoći formule kao što su ulja šafranike, čajevca te formule s kanabisom, koja imaju protuupalno djelovanje.