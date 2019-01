Pukao mu je penis usred seksa: Čuo sam 'krc' i osjetio jaku bol

Pomalo divlje vođenje ljubavi Seana Marsdena i njegove djevojke Louise Gray iz Velike Britanije naglo se pretvorilo iz jakog užitka u strašne bolove. Usred seksa penis mu je čudno skliznuo i čuo je zvuk pucanja. Osjetio da je nešto pošlo po zlu - pukao mu je penis pa naticao do veličine boce za vino, mislio je da će se rasprsnuti.

Dok je on na krevetu jaukao od bolova, ona je zvala hitnu. U bolnici Royal Shrewsbury su mu najprije dali dozu morfija, a onda procijenili štetu. Potom su ga prebacili u operacijsku dvoranu gdje su mu kirurzi uspjeli spasiti muškost. Zakrpali su oštećene mišiće i razderanu uretru (sluznicu mokraćne cijevi).

Nakon zahvata su ga poslali kući s privremenim kateterom za izbacivanje mokraće iz tijela i penisom zamotanim u zavoj sa plastičnom štapićem koji osigurava ispravljanje mišića. Zabranili su mu seks najmanje mjesec dana.

Ali, nestašni par nije imao strpljenja pa su se 'pohvatali' nakon tri tjedna dok mu je spolovilo još bilo bolno i puno modrica. Imao je sreću da je sve dobro prošlo. Kazali su kasnije da nisu navikli biti toliko u celibatu jer su se prije nezgode prepuštali strastima gotovo svaki dan.

Sean je slomio spolovilo lani, tri dana prije Božića. Od tada su vodili ljubav dva puta.

- Čuo sam 'krc' i osjetio strašnu bol. Definitivno moramo biti nježniji i pažljiviji u budućnosti jer si ne mogu priuštiti da mi se ovako nešto ponovi - rekao je i dodao kako pomalo strahuje da mu je fraktura oštetila plodnost, a želio bi jednog dana imati djecu. To će uskoro saznati, nakon skorog zakazanog pregleda u bolnici, prenosi Daily Mail.

Bilo je takvih slučajeva i ranije

Pisali smo lani o američkom komičaru Rossu Asdourianu (33) koji se oporavljao od frakture penisa četiri tjedna - toliko mu je trebalo da počne samostalno mokriti. Nakon nekoliko mjeseci potpuno mu se vratila seksualna funkcija.

Njemu se to dogodilo nakon što se sreo sa starom prijateljicom u baru. Završili su 'u klinču' u njegovom stanu u East Villageu na Manhattanu. Veliki užitak ubrzo se pretvorio u tešku patnju.

- U osnovi smo se približavali cilju... Izašao sam iz nje, a kada sam se odlučio vratiti, ona se odgurnula nazad i zapravo je samo puknuo. Čim sam čuo zvuk pucanja i znao sam da se obistinio moj najveći strah. Odmah sam znao da nešto nije u redu, krenuo sam s protokolom za hitne slučajeve. Uzdisao sam i valjao se u bolovima pa nazvao hitnu - ispričao je.

Nakon dolaska hitne pomoći odveli su ga u Medicinski centar Weill Cornell gdje ga je pregledao tim urologa. Prvo su željeli vidjeti može li mokriti, ali nije mogao. Potom su napravili cistoskopiju - endoskopsku pretragu u kojoj provedu malu kameru u spolovilo radi procjene stanja i nastale štete. Pretraga je pokazala da mu je razderana uretra.

Neven Kapun, dr.med. spec. urolog iz Zagreba, tada nam je pojasnio o čemu se radi i kakve posljedice fraktura može imati na kasniji seksualni život muškarca.

Kazao je kako je fraktura penisa je zapravo lom jedne ili obje membrane koje prekrivaju njegovo erektilno tkivo, a uzrokuje ga brza, tupa sila dok je spolovilo u erekciji, obično tijekom seksa ili kod agresivne masturbacije.

Foto: Thinkstock

- Fraktura penisa jedna je od rjeđih posljedica povreda uda. Najčešće zbog siline kod odnosa ud naleti na tvrdu prepreku i pri tom pukne jedna od ovojnica kavernoznih tijela ili spongioznog tijela ili više njih. Osim karakterističnog zvuka pucanja, boli koje pacijent pri tome osjeti, često je prisutna oteklina i krvavi podljev. A čvrstoća uda se izgubi gotovo trenutno - objasnio nam je dr. Kapun.

Dodao je kako povredu treba čim prije kirurški zbrinuti, a najkasnije u roku 24 sata.

- Ukoliko se sa odlaskom kod urologa odlaže, nemogućnost postizanja erekcije i impotencija konačni su rezultat - upozorio je ovaj stručnjak.

S njime se složio i urolog Antonio Plešnar.

- Frakture penisa nastaju uslijed seksa i to treba odmah operirati. Posljedica neodlaska liječniku može biti zakrivljenost penisa pa čak i impotencija - objasnio nam je mr. sc. Antonio Plešnar spec. urolog, subspec. urološke onkologije.

Dodao je da su mikrofrakture penisa češći problem. One, kazao je, vode do zakrivljenja penisa u toj mjeri da muškarac više ne može voditi ljubav. Mikrofrakture nastaju kao posljedica oštećenja dok je penis u erekciji.

Foto: Dreamstime

- Induration penis plastica je bolest kojoj se ne zna točan uzrok, ali se često pretpostavlja da mikrotraume dovode do nje. Nastaju najčešće tijekom seksa, a puno rjeđe je to nasljedna bolest. Tu se radi o sitnim oštećenjima vezivnog tkiva u elastičnoj ovojnici penisa. Liječi se medikamentima kojima se to pokušava ispraviti. Mogu se davati i specijalne injekcije, a u krajnjem slučaju se operira, ali tada se često izgubi potencija pa to baš nije poželjno - kazao je ovaj stručnjak.

Ovo je poza u kojoj penis najčešće pukne

Penis najlakše puca kada sklizne tijekom penetracije i naglo se svine. Ponekad i prepucij popuca i to ako su muškarci previše divlji tijekom odnosa ili ako preagresivno masturbiraju.

Liječnici su otkrili tri poze kod kojih je šansa za frakturu penisa najveća. U novoj studiji objavljenoj u časopisu International Journal of Impotence Research pod nazivom 'Relationship between sexual position and severity of penile fracture' (odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti frakture penisa), stručnjaci su analizirali položaje tijekom seksa i došli do određenih zaključaka.

Foto: Dreamstime

Otkrili su da je tzv. doggy poza (pseća poza) najopasnija - čak 41 posto slučajeva frakture penisa dogodilo se tijekom te poze. Na drugom mjestu je tzv. misionarski položaj kod kojeg je do loma penisa došlo u 25 posto slučajeva dok je na trećem mjestu poza u kojoj je žena na muškarcu.

Istraživači su, također, primijetili kako su ozljede kod doggy poze i misionarske vrlo slične i vrlo su ozbiljne, dok lomovi tijekom seksa u kojem je žena na muškarcu nisu toliko teški.

Muškarci pokušavaju zaustaviti erekciju ili je spriječiti jer im je socijalno neugodno zbog toga. Ali, takva nastojanja da se erekcija prisilno zaustavi mogu rezultirati lomom.

