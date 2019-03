Puna sam elana i planova, no zdravlje me polagano izdaje...

Poštovani Mevludine,

bojim se za svoje zdravlje. Odlučila sam i ja pitati za savjet. Imam 79 godina i još sam puna elana i planova. Ovo što sam saznala u posljednja dva do tri mjeseca o svom zdravlju me šokiralo. Imam bolove u vratnoj kralježnici, noge mi trnu od prstiju do koljena i imam vrtoglavicu. Što je najgore, dermatolog mi je na leđima pronašao izraslinu koju moram skinuti (što ću i učiniti) jer sumnja na najgore. Sve ovo doživljavam kao da se to meni ne događa, ali u sebi imam strah. Hvala vam puno, ako odvojite malo vremena za mene i odgovorite na moje pismo.

šifra: 16djevica

Odgovor:

Po prirodi ste optimistični, temeljiti, ambiciozni, vrijedni, uredni i aktivni. Uvijek ste takvi bili. Godine su tu, ali vi ste dobro, i tako će i ostati. Vrlo ste karakteristični mislioc i savjetodavac. Mnogima ste pomogli u životu, snalažljivi ste i pametni. Vi doista nemate razloga za brigu. Cervikalni dio kralježnice će povremeno boljeti. Trebate što više mirovati. To ide s godinama, ali uz blage masaže i pokrete to će se srediti i osjećat ćete se mnogo bolje. Što se tiče kože, vidim dobar patohistološki nalaz. Ništa se neće pokazati s obzirom na to da ste vedrog duha i energije. Vi ćete ovo sve prebroditi bez velike napetosti. Budite pozitivni i optimistični, ništa se loše na kraju neće dogoditi. Vidim zadovoljstvo kad pročitate odgovor. Nazovite me na moj broj. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.