Put prema prekidu: Evo kako svaki od horoskopskih znakova tjera svog partnera od sebe

Ovan

Istina je da mnoge veze za Ovnove završe prije nego što uopće počnu. Rijetko se prema njoj odnosite s pažnjom koja treba biti prisutna u vezi. Pravite planove i ne uključujete partnera u iste, i ne činite puno na tome da izgleda kao da želite uložiti u redovnu vezu. U redu je igrati hladnokrvno, ali ne do te mjere da odbacite potencijalnog partnera iz svog života.

Bik

Bikovi imaju vrlo razrađen niz testova i ispitivanja kako bi bili sigurni da je potencijalni partner 'pravi'. Problem je u tome što vam je potrebno puno vremena da se uvjerite da je netko dovoljno dobar za nastavak veze, da vam na kraju ponestane strpljenja i odlučite da nije vrijedno truditi se i pokušavati dokazati da su vrijedni vaše pažnje. Ponekad je potrebno malo vjerovati partneru i pustiti da se dogodi što god se dogodi.

Blizanci

Sve mogućnosti držite otvorenima s partnerom. Blizanci ne žele biti vezani ako naiđe netko bolji. Ne volite kada stvari postanu emocionalno 'neuredne'. Smatrate da je puno bolje držati nekoga na odstojanju jer ako se veza ne pretvori u nešto ozbiljno, onda nema štete.

Rak

Ako Raku netko pokaže nezainteresiranost za vezu, on je i dalje uvjeren da će se predomisliti nakon što provede vrijeme s njim i upozna ga. Međutim, to ih dovodi u situaciju gdje nisu iskreni prema sebi. Ne možete odabrati nekoga jer vam to predstavlja izazov i želite odnijeti pobjedu. Sljedeći put kad vam netko kaže da nije zainteresiran za vezu, nastavite dalje.

Lav

Lavovi su previše zauzeti da bi gubili vrijeme na veze koje su 'završene' ili na nekog tko nije dovoljno dobar za njih pa nemaju problem donijeti snažnu i zdravu odluku i okončati stvari. Znate da kada pristanete na manje, nikome ne činite uslugu. Vaše samopouzdanje je privlačno tako da vjerojatno nećete dugo biti sami.

Djevica

Ako se Djevica i partner nalaze na dvije različite točke u životu odnos će okončati. Možda ćete se opet sresti nekada u budućnosti i stvari će biti više usklađene, ali u ovom nepovoljnom trenutku, najbolje je da ste krenuli dalje, svatko svojim putem. Ne možete forsirati vezu, pogotovo kada oba sudionika nemaju emocionalne resurse za stvaranje trajne veze.

Vaga

Ako Vage moraju jako paziti da ne kažu ili ne učine pogrešnu stvar u vezi, onda nisu 'svoji'. Nemoguće im je biti u odnosu u kojem nisu iskreni ili ranjivi. Sjajno je biti obziran prema tuđim osjećajima, ali ne do te mjere da se previše bojite otkriti tko ste zapravo.

Škorpion

Za Škorpione stvari se mogu brzo zaoštriti na početku veze, no onda isto tako jednako brzo nestati. Dijelili ste ekstremnu seksualnu privlačnost jedno prema drugom, ali vrlo malo više od toga. Ako nemaju dovoljno materijala za izgradnju odnosa i ako brzo dolazi do zasićenja, veza nikada neće biti ništa više od seksualnog oslobađanja.

Strijelac

Nije potrebno dugo da veza Strijelca počne gušiti. Oni cijene svoju neovisnost i žele se osjećati slobodnima činiti što god žele, bez da se osjećaju vezanima uz nekog. Jednom kada im stvarnost počne tonuti, oni nastavljaju dalje. Možda je i moglo uspjeti, ali istina je da je sve što bi uspjelo bilo izuzetno zastrašujuće za njih, što ih čini jednim od horoskopskih znakova koji su loši u vezama.

Jarac

Jarci nemaju vremena. Previše su zauzeti za bilo što osim povremenih poruka. Uvjerit će sami sebe da se partner nije dovoljno potrudio da nastavi vezu s njima. Odnos tako neće biti ono što su željeli i sada mogu još više vremena posvetiti svojim poslovnim projektima.

Vodenjak

Vodenjaci rijetko provode vrijeme samo sa svojim partnerom. Kada su u vezi idu na grupne sastanke s prijateljima. Ne žele partnera čak ni držati za ruku u javnosti jer žele djelovati distancirano i kao da im nije toliko stalo do njega. Partner će brzo primiti poruku njihove nezainteresiranosti.

Ribe

Možda Ribe toga nisu svjesne, ali ponašaju se često kao da je partner neka vrsta čitača misli. Očekujete da on zna što osjećate i što želite, a da mu o tome ništa ne kažete. Prema načinu na koji se ponašate, partner pretpostavlja da želite biti samo prijatelji i ponaša se u skladu s tim. 'Bacati' se na nekoga možda nije uvijek najbolja linija napada kada je u pitanju veza, ali svom potencijalnom partneru trebali biste barem dati neki trag o tome što osjećate, piše YourTango.

