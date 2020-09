Qantasov sedmosatni 'let do nigdje' rasprodan za 10 minuta

Putnicima tijekom pandemije ne nedostaju samo putovanja avionom u drugu državu, već i sam doživljaj letenja. Zbog toga je aviokompanija Qantas odlučila putnicima ponuditi 'let bez odredišta'

<p>Prije pandemije, mnogi od nas su gledali na letenje kao način što bržeg dolaska s jednog odredišta na drugo. No, usred globalnih ograničenja, putnici ne maštaju samo o dalekim destinacijama, već i o samom iskustvu letenja - od uzbuđenja tijekom polijetanja do neusporedivih pogleda na Zemlju s prozora.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Završila u lisicama jer je kašljala po stjuardesi</p><p>Zbog toga su se pojavili 'letovi za nigdje', odnosno zračni prijevoz koji se odvija isključivo u svrhu putovanja, a ne odredišta. Koliko su ti letovi sada popularni, dokazuje let za razgledavanje grada kojeg je ponudila aviokompanija Qantas, a rasprodan je u roku od 10 minuta, prema navodima aviokompanije. Naime, putnici su bili željni uzleta u nebo u vrijeme kada je Australija prizemljila gotovo sve međunarodne letove.</p><p>- To je vjerojatno najbrže rasprodani let u povijesti Qantasa - rekao je izvršni direktor zrakoplovne tvrtke <strong>Alan Joyce</strong>.</p><p>- Ljudima očito nedostaju putovanja i iskustvo letenja. Ako postoji potražnja, sigurno ćemo ponuditi još ovih letova dok se ne otvore granice. Sedmosatni let provest će vas kroz petlju u Queenslandu i na Zlatnoj obali, Novom Južnom Walesu i udaljenim zaleđima u zemlji - izjavio je.</p><p>Tijekom leta bi se trebale moći uočiti poznate australske atrakcije, uključujući luku Sydney i Veliki koraljni greben. Avion će malo preletjeti nad određenim znamenitostima, uključujući Uluru i plažu Bondi. </p><p>Putnici će letjeti zrakoplovom Qantas Boeing 787 Dreamliner, obično rezerviranim za interkontinentalna putovanja. Trenutno postoji vrlo malo letova prema Australiji i iz Australije zbog ograničenja među zemljama, a međunarodna flota Qantas Dreamliner je poznata po velikim prozorima, što ga čini idealnim za razgledavanje.</p><h2>Novi trend</h2><p>Diljem Azije, gdje je većina granica i dalje zatvorena, što ograničava turizam, također postoje letovi bez odredišta. Qantasov let bez odredišta, sa sjedištem na Tajvanu kompanije EVA Air, je 8. kolovoza također ponudio jednokratno putovanje, na svom avionu Dream A330 Dream s Hello Kitty temom. U međuvremenu, All Nipon Airways (ANA) također je u kolovozu proveo kratak let u Japanu, s 300 putnika koji su se ukrcali na let koji je trajao sat i pol.</p><p>Singapore Airlines također navodno od listopada razmatra o ponudi letova bez odredišta. Njihov glasnogovornik rekao je da zrakoplovna kompanija 'razmatra nekoliko inicijativa koje bi nam omogućile da nastavimo angažirati i naše kupce i članove aviokompanije'. No, trenutno ni jedan od tih planova nije utvrđen. Iz ekološke perspektive, letovi bez odredišta potencijalno su sporni, piše <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/flights-to-nowhere-qantas/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>