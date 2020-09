9 ključnih pitanja koja će otkriti jeste li u sretnoj i zdravoj vezi

Iako će terapeuti problemima parova pristupiti na svoj način na temelju svog kliničkog pristupa i osobnosti, postoje neka osnovna pitanja koja uvijek mogu biti od pomoći u procjeni stanja u vezi

<p>Razmišljanje o ovim pitanjima može vam pomoći da razjasnite i procijenite vlastiti odnos, prenosi <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/fixing-families/202009/9-questions-assess-the-health-your-relationship?amp">Psychology Today</a>.</p><p><strong>1. Općenito stanje: Kakva je vaša emocionalna kvaliteta u vezi, na uobičajen dan? Jeste li sretni, depresivni, zadovoljni ili tjeskobni?</strong></p><p>a vam je svaki dan uobičajen, bi li to bio 'dovoljno dobar' život ili veza?</p><p><strong>2. Sigurnost: Osjećate li se sigurno da slobodno govorite?</strong></p><p>Ovo bi vjerojatno trebalo biti pitanje br. 1, jer je to na mnogo načina najvažniji element svake veze. Osjećate li se dovoljno sigurno da kažete sve što mislite ili neke stvari držite samo za sebe. Sputavate li svoje osjećaje, držite li ih u sebi ili krivite sebe za probleme, umjesto da ih doživljavate kao posljedicu reakcija i vas i partnera?</p><p><strong>3. Argumenti: Možete li ih zauzdati kako ne bi doveli do emocionalnih ili fizičkih problema?</strong></p><p>Možete li otkriti kada se oni pretvaraju u borbu za vlast o tome tko dobiva zadnju riječ, tko je u pravu ?<br/> <br/> Povremeni argumenti su u redu - ovdje se radi o stresu i rješavanju problema. No, veće je pitanje emocionalne regulacije - sposobnost kontrole svojih snažnih osjećaja, sposobnost shvaćanja da argumenti nikamo ne vode.</p><p><strong>4. Rješavanje problema: Možete li zaokružiti i riješiti problem?</strong></p><p>Izbjegavanje problema nije samo prepirka, tiho liječenje satima ili danima, zatim vraćanje u 'normalno' i pretvaranje da se ništa nije dogodilo. To se zove podmetanje pod tepih.</p><p><strong>5. Kompromisi: Možete li postići win-win kompromise?</strong></p><p>Može li svatko od vas pristati na kompromise u situacijama i stvarima oko kojih se ne slažete?</p><p><strong>6. Dobro protiv lošeg: Postoji li dovoljno dobrih vremena da nadjačaju loše?</strong></p><p>Ovdje se radi o iskustvima. U vezama postoje dobri i loši trenutci, ali ako je onih boljih više onda to nešto znači.</p><p><strong>7. Timski rad: Osjećate li da oboje dobro surađujete kao tim, da ste oboje brinete o međusobnoj sreći?</strong></p><p>Ako je veza u neravnoteži, ako gledate samo sebe, postoje samo ogorčenost i usamljenost.</p><p><strong>8. Veliko pitanje: Osjećate li da možete biti svoji, da se osjećate voljeno i podržano, da ako se pojave problemi da se mogu riješiti, da je život više od pukog prolaska i prihvaćanja, da veza ima nagrade koje ne možete dobiti nigdje drugdje i koje ne želite izgubiti?</strong></p><p><strong>9. Zadržati ili promijeniti: Općenito, bi li željeli zadržati odnos i život koji dolazi s njim ili ne? Što biste najviše promijenili?</strong></p>