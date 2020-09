Rad od kuće potaknuo nordijska gospodarstva u ovoj pandemiji

Dobro razvijena digitalna infrastruktura pomogla je nordijskim gospodarstvima da prebrode pandemiju bolje od većine Europe. U Švedskoj je 2019. od kuće radilo nešto manje od trećine radnika

<p>Helen Balfors, voditeljica projekata u norveškom konglomeratu Orkli, radi od kuće dulje od većine svojih kolega nakon što se vratila sa skijanja u Italiji u veljači, u vrijeme kada se novi korona virus počeo širiti Europom.</p><p>Majka troje djece kazala je da su, premda je njezina tvrtka uvijek poticala dobru ravnotežu između privatnog i poslovnog života, neki menadžeri tražili od svojih zaposlenika da rade u uredu prije nego je nastupila pandemija.</p><p>- Ali sada shvaćaju da jednako dobro funkcionira i rad od kuće. Trebala sam samo jedan dodatni monitor i tipkovnicu iz ureda, što sam dobila za nekoliko dana - kazala je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Život u Španjolskoj nakon popuštanja mjera</p><p>Dobro razvijena digitalna infrastruktura pomogla je nordijskim gospodarstvima da prebrode pandemiju bolje od većine Europe.</p><p>Britansko gospodarstvo smanjilo se za oko petinu u drugom kvartalu, Španjolska je zabilježila pad od 18,5 posto, a eurozona kao cjelina 11,8 posto.</p><p>S druge strane, BDP Finske pao je samo 4,5 posto, dok su Švedska i Norveška zabilježile nešto veći pad od 8,3 odnosno 6,3 posto.</p><p>- Bolja digitalna infrastruktura znači da smo brže mogli raditi od kuće. Infrastruktura postoji i navikli smo je koristiti - rekao je Robert Bergqvist, glavni ekonomist švedske banke SEB.</p><p>- To je pomoglo očuvanju proizvodnje i potrošnje - dodao je.</p><p>Danska, Švedska, Finska i Nizozemska imale su najnaprednija digitalna gospodarstva u Europskoj uniji 2018., pokazalo je istraživanje Europske komisije, na osnovi konektivnosti, ljudskog kapitala, korištenja interneta i raširenosti e-trgovine.</p><h2>Fleksibilnost</h2><p>Nordijske zemlje, sjedišta Ericssona i Nokije, bile su na europskom vrhu po radu od kuće i prije pandemije.</p><p>U prvoplasiranoj Švedskoj 2019. od kuće je, barem povremeno, radilo nešto manje od trećine radnika, po Europskoj zakladi za poboljšanje uvjeta života i rada (Eurofound).</p><p>Prosjek za EU bio je oko 10 posto.</p><p>Dugoročne prakse fleksibilnog rada, kao što je dopuštanje radnicima da ostanu kod kuće s bolesnom djecom i naglasak na zdravoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života dali su poticaj radu od kuće.</p><p>Za vrijeme pandemije, oko 60 posto Finaca moglo je raditi od kuće, gotovo dvostruko više nego u Španjolskoj. Švedska i Danska također su dosta iznad europskog prosjeka koji iznosi manje od 40 posto, po podacima Eurofounda.</p><p>Tomu je pomogao visok udio radnih mjesta koja se oslanjanju na informacijsku tehnologiju i na kojima je moguć rad od kuće, ali su i poduzeća i pojedinci brzo reagirali i učinili taj digitalni skok.</p><p>Zajedno s dobro utvrđenim pravilima za radnike sa skraćenim radnim vremenom, to znači da su radni sati pali manje nego u većini Europe – za 4,2 posto u Norveškoj u drugom kvartalu prema 10,7 posto za cijelu eurozonu, pokazuju podaci Eurofounda.</p><p>Budući da su radnici zadržali barem dio prihoda, potrošnja kućanstava dobro se drži.</p><p>Ispitivanje Eurofounda pokazalo je da je gotovo 70 posto Šveđana, Finaca i Danaca optimistično u pogledu svoje budućnosti, prema samo 45 posto građana u ostatku Europske unije.</p><h2>Karantena ili ne</h2><p>Nordijska gospodarstva pokazala su se otpornima unatoč jako različitim pristupima borbi protiv koronavirusa.</p><p>Dok je Švedska zauzela blagi pristup, Norveška, Danska i Finska uvele su strože mjere, a Finska je izolirala glavni grad od ostatka zemlje.</p><p>To znači da i drugi čimbenici imaju važnu ulogu.</p><p>- Struktura gospodarstva očit je kandidat, dok su mnoge južnoeuropske zemlje više ovisne o turizmu - rekao je zamjenik guvernera Riksbanka Martin Floden ovaj mjesec.</p><p>Turizam čini nešto manje od 15 posto BDP-a u Španjolskoj i Italiji, dvama gospodarstvima najteže pogođenima pandemijom, po podacima Svjetskog vijeća za putovanja i turizam. U Danskoj na turizam otpada 6,6 posto BDP-a, a u Norveškoj 8 posto.</p><p>S druge strane, Norveška se morala nositi s padom cijena nafte, a teško je pogođen i švedski automobilski sektor.</p><p>No snažne javne financije omogućile su nordijskim zemljama fleksibilnost da se mogu potrošnjom izvući iz neprilika. Norveška je posegnula u svoj državni fond, najveći na svijetu.</p><p>Po SEB-u, Nordijci su za mjere izravne potpore gospodarstvu iz proračuna izdvojili iznose u protuvrijednosti od oko 5,5 posto BDP-a, dok su Francuzi izdvojili 4,4 posto, Španjolci 3,7 posto, a Talijani 3,4 posto.</p><p>No velikodušnost države nije sve.</p><p>Njemačka je potrošila više, oko 8 posto BDP-a, ali se u drugom kvartalu njezino gospodarstvo smanjilo gotovo 10 posto.</p><p>Analitičari upozoravaju da će se na konačnu ocjenu vladinih mjera i mjera središnje banke i posljedica za zdravlje i gospodarstvo morati pričekati s obzirom na rizik od drugog vala zaraza i dugoročnije ciljeve mnogih programa potrošnje.</p><p>Rad od kuće, međutim, nastavit će se.</p><p>Balfors je kazala da se mnogi ljudi sada pitaju zašto bi morali potrošiti cijeli dan na putovanje u Norvešku na sastanke s predstavnicima njezine tvrtke kada postoji tehnologija pomoću koje se sastanci mogu održavati na daljinu.</p><p>- To će promijeniti način na koji ljudi doživljavaju rad od kuće. U to sam posve sigurna - kazala je.</p>