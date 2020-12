Ovo troje prekrasne djece sada rade kao modeli, hodaju modnim pistama, savršeni su ispred kamera, a uz to podižu svijest o albinizmu. Kada god bi šetali ulicom svi bi ih čudno gledali, a obitelj se morala na to privikavati. Malenu Noru su čak i maltretirali zbog izgleda. No oni su pronašli puno bolji način da se suoče sa zloćudnim pogledima te su svoj izgled okrenuli u svoju korist.

POGLEDAJTE VIDEO:

Djeca su pozirala za vrhunske tvrtke poput Nikea i Primarka, a Nora je krasila stranice talijanskog Voguea. Između ostalog, njihov primarni cilj je podignuti svijest o albinizmu i zalagati se za jednakost svih boja kože.

- Moja su djeca zapanjujuća, ali su i hrabra, nadahnjujuća i draga. I oni redefiniraju što znači biti lijep - rekla je mama Maria (42).

Prošle godine Maria ih je upisala u modnu agenciju 'Zeb-edee Management'.

- Neki ljudi mi jednostavno ne bi vjerovali da su Nora i Shem moja djeca ili da im je Ezra brat. Ljudi bulje u nas gdje god da odemo, a Nora se kući vraćala plačući jer su je druga djeca zadirkivala - rekla je mama.

Marijin brat ima albinizam pa je nije iznenadilo što ima djecu s istim stanjem. Također je osnovala dobrotvornu organizaciju 'Glas albinizma' kako bi podigla svijest o tome.

- Sada sam spremniji isprobati nove stvari koje se ne bih usudio prije nego što sam se počeo baviti modelingom - rekao je Shem.

Nora je odlučna u borbi protiv diskriminacije. A njezina je poruka jednostavna.

- Ne maltretirajte druge ljude samo zbog izgleda ... ako su bijeli ili crni. To stvarno nije lijepo - poručila je Nora, piše Mirror.