Rade kavu kao nitko u Zagrebu: 'Sifon kavi daje glatku teksturu, a svakim gutljajem je sve finija'

Bio sam na jednom službenom putu u Maleziji gdje su mi divne Azijatkinje napravile kavu u sifonu prvi put. Osim što je to izgledalo atraktivno i vrlo ugodno za gledati, kava je bila fantastična. Nikada tako nešto nisam probao u životu i to je bio jedan od razloga zašto smo ga mi donijeli u Hrvatsku i zašto kuhamo kavu na njemu, ispričao nam je Alen Krajnović, veliki ljubitelj kave i voditelj coffee shopa Kava Kavana.

POGLEDAJTE VIDEO: Priprema kave u sifonu

Ovaj coffee shop otvorio je zajedno sa svojim partnerom Srđanom Hasićem Vuđanom prije pet godina, a naglasio je kako su jedini u Hrvatskoj koji koriste sifon za pripremu kave.

- Sifone vjerojatno imaju i još neki kafići, ali ih ne koriste - dodao je i kazao kako je sifon poseban aparat koji kavi pridonosi u više stvari.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- On joj daje jednu glatku teksturu, kava ne bude opora, a osim glatke teksture kava pripremljena u sifonu što se više hladi sve više otpušta svoje arome i bude sve finija. I kad je hladna ona je fina - kaže Alen.

Najfinije kave na sifonu ispadnu one koje su nježno tretirane, malo laganije pržene da bi dobile više svojih aroma i okusa.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kava je po svojoj prirodi voće i ona ima dosta voćnih nota u sebi, a sifon ih najviše ističe. Važno je i da kava bude malo grublje mljevena - objašnjava.

Sifon funkcionira na principu dvojnih posuda. U donju posudu stavljamo vodu, a gore dolazi jedan nastavak koji se zove sifon. Kada voda prokuha u toj donjoj posudi mi napravimo vakuum sa gornjim dijelom koji smo stavili. Kad smo napravili vakuum vodena para se stvara i nema više gdje iz tog balona nego kroz cjevčicu od tog sifona ide u gornju posudu gdje kuhamo kavu cca 45 sekundi do minutu. Kad smo završili, skidamo kompletan sifon, promiješamo i kava se kroz filter spušta nazad u donju posudu u balon i to je gotovo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Priprema kave u sifonu traje oko 2,5 do tri minute. To je tako jer baristi uvijek imaju sve spremno. Od filtrirane vode pa sve do mljevene kave

- Sifon je izmislio jedan Nijemac, Loeff 1830. godine. Naručila ga je jedna aristokratska obitelj iz Belgije. Oni su bili veliki uživaoci kave i to je bio razlog zašto ga je napravio. Nekad kasnije ga je doradila Britanka. On je bio u Europi i koristio se, međutim s dolaskom novih trendova i espresso aparata on je izgubio svoje tržište i jednostavno nestao iz Europe. Trenutno se najviše koristi u Japanu i Indoneziji - priča Alen.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Što se tiče reakcija ljudi, Alen kaže da su oduševljeni samim gledanjem pripreme kave u sifonu. Atraktivno im to izgleda, kao neki mali laboratorij. Tvrdi kako su u samim počecima ljudi bili malo skeptični jer općenito nisu naučeni na takvu kavu, ali su je vrlo brzo prihvatili. Naime, tekstura ove kave je kao čaj i neki ljudi nisu na to navikli.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Oni koji piju kavu iz nekih drugih pobuda, znači da nije samo iz neke navike, već zato jer vole okus i vole eksperimentirati, oni su ovakvu pripremu odmah prihvatili - tvrdi.

Preporučuje se da se ova kava pije bez mlijeka, ali nema ništa loše u tome i ako ju pijete s mlijekom. No, kada ovakvu kavu pijete bez mlijeka sa svakim gutljajem ćete dobiti drugačiju kavu jer otpušta svoje arome i sve je finija. Tekstura ove kave je lagana, pitka, a čak joj ne treba ni šećera. Možete dodati tek toliko da dodatno naglasite arome. Ugodnog je okusa i izbalansirana te ne pada teško na želudac.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Također, u coffeeshopu i na njihovom web shopu možete pronaći 15 vrsta kavi iz različitih krajeva svijeta. Tako ih možete i kupiti ako želite takvu kavu spremati kod kuće. Imaju kavu iz Južne Amerike, Centralne Amerike, Indije, Etiopije i Kenije - afričkih zemalja. Svaka ta kava nosi nešto svoje, neku svoju specifičnost jer se prilikom prženja, zrna tretiraju na razne načine i s raznim profilima se dobivaju i razni okusi.

- Naše kave su 100 posto Arabice, to su kave koje imaju manje kofeina, za razliku od Robuste, ali su aromatične - dodao je.

Cijena jedne sifonske kave je 2,70 eura, a ovdje je možete i degustirati kako biste odabrali onu koja vam se više sviđa ako nikad ništa slično niste popili. Običan espresso stoji 1,50, a dupli 2,30 eura.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kava kavana je baš pravi coffee shop, mi nismo kafić. Bježimo od klasičnog kafića i ne točimo alkohol. Osim kave i čaja, nudimo razne rekvizite za pripremu kave - od ručnih mlinaca do espresso aparata, sifona i raznih uređaja za filter kavu. Radimo do 20 sati i sve nam se vrti oko kave. I čajeva koje isto tako pripremamo na sifonu - pojasnio je. I kavu i čajeve rade s filtriranom vodom.

Zanimljivo je i to što imaju pravi aparat za pripremu ledene kave koji se zove ice drip. U gornju posudu ide led koji se topi i kaplje po kavi. Taj proces traje 4-6 sati i tako se dobije litra ledene kave.