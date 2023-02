Radi reklamnih skandala, mega kompanija Kering zaposlila je - direktora za sigurnost brenda

Kraj prošle godine obilježio je jedan od najvećih skandala u svijetu mode, a posljedica je narušen imidž kuće Balenciaga, koja je posljednjih sezona bila jedna od najmoćnijih na svijetu.

Kampanje s djecom, dokumentima koji se tiču sudskih slučajeva sa zlostavljanjem djece, kao i čitav set koji uključuje rasturene medvjediće utegnute u kožnato remenje izazvali su u javnosti neviđeni 'hejt' te je Balenciaga morala sve to povući iz javnosti. Ljudi su krenuli snimati videe u kojima režu njihove stvari, brend je postao apsolutno nepoželjan. Kreativni direktor Demna Gvasalia nedavno se ispričao za sve te najavio novi smjer kuće.

No, kako bi dokazali da su lekciju naučili, kompanija Kering, vlasnik brenda Balenciaga, izmislila je novo radno mjesto. Predsjednik i izvršni direktor mega kompanije Francois-Henri Pinault više ništa ne propušta slučaju, pa će novi direktor za sigurnost biti dežurni 'policajac' za sve kampanje i snimanja svih njihovih brendova. Naime, dosadašnji je modus operandi dao više samostalnosti kompanijama unutar kuće, a to su: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen i Brioni.

No, to se sada mijenja te će sve one odgovarati jednom timu, odnosno direktoru za sigurnost, kad je o snimanju kampanja riječ. I ne samo to, već sve što ide 'van', odnosno u javnost, morat će proći stroge kontrole jer u pitanju je zarada čitave kompanije, a one su višemilijunske. A kad imidž krene prema dolje, gubici su isto tako ogromni.

Kad je imidž narušen, posljedice traju mjesecima, a njima treba brzinsko popravljanje. Iako su se ispričali, skandali su ostavili značajnu 'ranu' brendovima, što znači pad profita.

- Balenciaga još mora puno raditi kako bi vratila svoj imidž u Sjedinjenim Državama. Priznajem da je bilo pogrešnih procjena, povukli smo sve što je bilo upitno. Poduzet ćemo zato korake u smjeru sigurnosti naših brendova, odnosno sadržaja koji objavljujemo. Direktor za sigurnost će pomno pregledati, ispitati i procijeniti kampanje te načine na koji bi ih publika mogla percipirati i kritizirati - istaknuo je Pinault, piše nss.

Kering će također angažirati vanjsku agenciju za nadzor marketinga i oglašavanja. Ujedno najavljuju da će Balenciagina nova modna revija, koja će se održati za 5. ožujka u Parizu, ponovno staviti fokus na odjeću, a ne na slavne osobe.

Modna scena nerijetko se nađe u skandalu, no najviše se pamte oni dramatični koji na koncu brendu sruše imidž. I to se zna dogoditi velikim brendovima, pa se o tome priča godinama. Jedan od sličnih slučajeva bio je onaj kad je dvojac Dolce & Gabbane 2018. u Kini prikazao kampanju na kojoj su manekenke jele talijansku hranu s kineskim štapićima.

Iako su dizajneri željeli na kreativan način prikazati simbiozu kultura, kampanja je naišla na negodovanje lokalaca te je ubrzo napravila mali modni 'požar'. Morali su kampanju maknuti iz Kine te je sve to loše utjecalo na imidž brenda kroz neko vrijeme.

Sada sve više kompanija ima direktore za raznolikost koji zaposlenike uče o kulturama, koje su njihove specifičnosti, običaji i slično. To je tako s globalizacijom mode - jedna stvar nema isto značenje posvuda u svijetu. A modni brendovi, direktori i financijaši itekako moraju biti upućeni u to kako tko što doživljava. Jer će inače gubiti novac, a to nije dozvoljeno.

