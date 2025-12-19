'Radim u industriji za odrasle i želim izaći. Pokažem dovoljno i bez da spavam sa 100 frajera'
Nova Jewels, 28-godišnjakinja iz Škotske, već četiri godine radi kao digitalna kreatorica. Iako njen posao uključuje interakciju s muškarcima putem web kamere i pretplatničkih platformi, nikada se ne susreće s klijentima uživo. Iako joj posao pruža fleksibilnost i financijsku slobodu, Nova je odlučila progovoriti o opasnostima i tamnoj strani industrije za odrasle
Potpuno je besmisleno da si itko zadaje ekstremne ciljeve u ovom poslu. Nisam ni s 50 muškaraca spavala u životu, a kamoli sa stotinu u jednom danu. Svijet je poludio, iskreno kaže Nova Jewels. | Foto: Instagram