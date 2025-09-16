Radionica 'Slikaj, Jedi, Pij' postala je hit u Novoj Gradiškoj

Nova Gradiška u posljednje vrijeme dobiva sve više sadržaja koji nude jedinstven način za opuštanje i kreativno izražavanje. Jedan takav je odnedavno i radionica slikanja pod nazivom “Slikaj, Jedi, Pij”, koje se održavaju petkom i subotom u ugodnom ambijentu umjetničkog studija, piše Radio NG. Na tu ideju došla je mlada umjetnica, vlasnica obrta Moira, magistra inženjerstva tekstilne tehnologije Ajna Prstačić Vuković. Umjetnica je zaključila da u svakome živi umjetnik i onda kada netko za sebe misli da nema talenta. Treba samo pokušati i otkriti ga.

- Željela sam otvoriti mjesto u kojem će se mladi, ali i stariji, opustiti, uživati i otkriti umjetnika u sebi. Meni se taj koncept sviđa i htjela sam da ga imamo i u svom gradu – rekla je Ajna.

Neobičnost za ovu radionicu je što ona spaja umjetnost, druženje uživanje u hrani i piću. Partner projekta je Slavonski dućan. Po mišljenju voditeljice radionice nakon čaše dobrog vina i kušanja Slavonskim delicija, stvari se ugodna atmosfera i onda samo treba dati priliku kistu i bojama da se to prenesu na platno ili neki predmet.

- Najdraži dio mi je atmosfera, svi se međusobno upoznaju, komuniciraju i opuštaju. Potrudim se objasniti svaki korak, da svatko na kraju bude zadovoljan svojom slikom. Prethodno iskustvo nije potrebno, mnogi mi kažu da nisu slikali još od osnovne škole - kaže Ajna uz osmijeh.

Radionice nisu rezervirane samo za odrasle. Ajna planira i dječje rođendane, gdje će mali umjetnici imati priliku slikati, plesati, uživati u kolačima i sokovima, a kući ponijeti svoje prvo umjetničko remek- djelo.

- Želja mi je krenuti i s dječjim proslavama, da bude torta, ples i slikanje. Djeca su različita, a svaka radionica s njima završi u veselju i smijehu - kaže Ajna.

Odrasli pak u opuštenoj atmosferi uz vino i zalogaj slavonskih delicija otkrivaju skrivene slikarske talente.

- Nadam se da će radionice zaživjeti i da ćemo ih imati barem dvaput mjesečno. Cilj je da dođu i muškarci, jer ovo je zabava za sve, bez obzira na spol ili godine - poziva Ajna.

Prvi polaznici oduševljeni su iskustvom.

- Bilo nam je predivno, sigurno ćemo doći opet i ovaj put nagovoriti svoje partnere da nam se pridruže - rekle su za Radio NG djevojke koje su već sudjelovale na radionici. Kako to uvijek biva na početku realizacije ideje, trema je neizostavna, to je priznala i Ajna.

- Normalno je da trema postoji, ali svaki put uživam sve više. Obožavam vidjeti nasmijana lica ljudi kada na kraju ponosno drže svoju sliku – sretna je Ajna.

Osim druženja i slikanja, po čemu je Radionica “Slikaj, Jedi, Pij” već jedinstvena ponuda u Novoj Gradiški, svaki sudionik dobije i poklon bon za tvorničku trgovinu Moire u ulici Ivana Gorana Kovačića 4. Otuda i poziv.

- Ako ste željni drugačijeg izlaska, želite otkriti slikara u sebi ili jednostavno provesti večer u dobrom društvu, radionica “Slikaj, Jedi, Pij” idealan je izbor. Ponesite samo dobru volju, a za ostalo ćemo se pobrinuti mi - rekla je Ajna.