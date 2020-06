Radite li sredstvo za sunčanje u domaćoj radinosti s prirodnim uljima i maslacima - oprez!

Kod prirodnih ulja i maslaca nije lako utvrditi faktor zaštite. Uvjerite se da imaju potrebne certifikate, a prije korištenja trebali biste znati da niste alergični na neki sastojak, upozorava Goran Smirčić

<p>Veliki je spektar prirodnih ulja i maslaca koja se mogu koristiti u kremama i losionima za sunčanje koje izrađuju farmaceuti i kupujemo ih u drogerijama, ili pak u pripravcima koje izrađujemo u vlastitoj radinosti, koja imaju višestruko koristan učinak, kaže <strong>Goran Smirčić</strong>, nutricionist i fitoaromaterapeut iz riječke udruge za promicanje alternativnih terapija EteriCo.</p><p>- Ulja su, kemijski gledano, lipidi, od kojih se sastoji dio tkiva kožne i potkožne tkivne strukture, pa djeluju hranjivo na kožu. Neka ulja imaju i dodatne fitokemikalije koje djeluju na različite načine, npr protuupalno i antioksidativno, a neka od njih imaju sposobnost apsorpcije UV-A i UV-B zraka, što ih čini dobrim izborom za pripremu zaštitnih krema za sunčanje - pojašnjava.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti opekline od Sunca </p><p>U industrijskim formulacijama moraju se koristiti i sredstva za stabilizaciju same emulzije, da bi sredstvo ostalo stabilno na policama dok ga netko ne kupi. Mnogi ljudi to ne vole, pa se radije odlučuju za izradu sredstava u kućnoj radinosti. </p><p>- Prednost domaće izrađenih sredstava je izravno korištenje, pa će i hladnjak uglavnom biti dovoljan da emulzija izdrži do konačne potrošnje - kaže fitoaromaterapeut. Iako se recepti za izradu ulja i krema za sunčanje mogu pronaći na Internetu i izrada djeluje prilično jednostavno, Smirčić savjetuje da joj ipak pristupimo s dosta opreza. </p><p>Prije svega, treba imati na umu da kod prirodnih ulja i maslaca nije lako utvrditi faktor zaštite, a s obzirom da se miješaju, ne možemo biti potpuno sigurni u to koji faktor zaštite pružaju. </p><p>- Što se ulja i maslaca tiče, teško je odrediti zaštitni faktor, pa se na Internetu i u knjigama mogu pronaći različite vrijednosti. Takva mjerenja odvijaju se u laboratorijima, a uzorci i njihov faktor mogu varirati zbog kvalitete ulja iz godine u godinu. Zato se kreme moraju podvrgnuti SPF-testu u ovlaštenim ustanovama - pojašnjava Smirčić.</p><p>Dodaje kako se među uljima i maslacima koji se koriste u sredstvima za zaštitu tijekom ozlaganja suncu često spominje da maslinovo ulje ima faktor 8, čileanski lješnjak i čileanska malina do čak 30, ulje karanje također oko 30, a neka ulja i viši faktor. </p><p>- Osobno takve procjene ne doživljavam precizno, pa preporučujem da se u sredstvima koristi više različitih ulja. Naravno, prava prevencija od opeklina jest apstinencija od sunčanja između 11 i 16 sati, pogotovo u početku. S vremenom će se koža adaptirati i na neko kraće vrijeme, no bilo bi mudro izbjegavati Sunce u tom vremenu, bez obzira na sloj preparata - savjetuje. </p><p> Osim toga, prirodni preparati bave se djelomičnom apsorpcijom UV-spektra i popravljanjem i prevencijom moguće štete na koži i potkožju. Industrijski preparati, uz spomenuto, mogu koristiti tzv. kemijske filtere, koji mogu pretvarati UV-zrake u toplinsku energiju, kao i tzv. mineralne filtere, koji mogu fizički prepriječiti ulazak UV zraka u potkožje, dakle odbijaju ih. Među skijašima su, na primjer, poznati premazi sa cinkom ili titanium-oksidom, koji fizički odbijaju sunčeve zrake i tako preveniraju opekline na višim nadmorskim visinama, pojašnjava Smirčić.</p><p>Dodaje kako su i industrijski i prirodni preparati efikasni, pa je izbor između te dvije opcije stvar afiniteta samog kupca.</p><h2>Čileanski lješnjak i malina štite, neven hrani kožu poslije sunčanja</h2><p>Ulja i maslaci sa potencijalnom UV-zaštitom su: maslina, čileanski lješnjak i malina, karanja, shea, buriti, pulpa pasjeg trna, kakao, pulpa makaube, macerat mrkve i neka druga. Dakle, to su ulja koja možemo koristiti za pripremu sredstava za sunčanje i u kućnoj radinosti.</p><p>S druge strane, za njegu kože nakon sunčanja dobro je birati ulja s izraženom prehrambenom, regenerativnom i protuupalnom vrijednošću za suhu i oštećenu kožu. To su shea maslac, avokado, argan, makadamija, lješnjak, plod divlje ruže, jojoba, orah, macerat gospine trave, macerat nevena, tamanu, pšenične klice i neka druga, kaže Smirčić. </p><p>- Kreme i losioni za njegu kože nakon sunčanja mogu biti jednostavnije formulacije, ponekad čak i samo ulje, na primjer macerat gospine trave u kombinaciji s malo eteričnog ulja prave lavande. No, treba imati na umu da se nakon toga ne bismo smjeli izlagati Suncu najmanje 12 sati, zbog moguće fototoksične reakcije. Ako vam to ulje zbog toga ne odgovara, može se koristiti macerat nevena, koji je izrazito protuupalan i nema tih ograničenja - dodaje.</p><p>Ako se, pak, dogodi da nastanu opekline ili iritacija kože, potrebno je što prije nanijeti neku smirujuću kremu ili ulje, tradicionalno se koristi macerat gospine trave, no i u ovom slučaju kao zamjenu opet možemo koristiti macerat nevena u kombinaciji s nekim regenerativnim eteričnim uljem kao što je prava lavanda. </p><p>- Mogu se nanijeti i visokovrijedna ulja koja smo već naveli kao korisna u prehrani kože i uvođenju normalne hidrolipidne ravnoteže, te ulja bogata beta-karotenima, zbog eventualnog antioksidativnog djelovanja - dodaje. </p><h2>Nanosite ih više puta tijekom sunčanja</h2><p>Inače, jednako kao i kad je riječ o kupovnim kremamama za sunčanje, prirodna sredstva koja ste smućkali u vlastitoj radinosti treba nanijeti nekoliko puta tijekom sunčanja. </p><p>- Morska voda isprat će dio ulja nakon kupanja, jedan dio će upiti i sama koža, pa će svatko sam za sebe osjetiti da li treba dodati još. Tijekom sunčanja se koža isuši, sol također učini svoj dio, pa je dobro isprati se slatkom vodom nakon izlaska iz mora prije nego ponovo nanesete ulje ili maslac koji ste sami napravili, ako za to postoji mogućnost - dodaje. </p><h2>Vodite računa o tome kakvo ulje kupujete </h2><p> Kod izbora ulja i sastavnica krema za sunčanje jako je važno paziti na certifikate, jer je tržište preplavljeno jeftinim komponentama i patvorenim ili razrijeđenim uljima. Uz to, dobro je uzimati proizvode sa ECO ili BIO certifikatom EU-regulative, ističe Smirčić. </p><p>- Srećom, takva ulja su dostupna u specijaliziranim trgovinama i kod pouzdanih on-line dobavljača. Svaki od njih bez problema može predočiti dokumente ili se na samom pakovanju nalaze službene i priznate oznake certifikata, ponekad i sa LOT brojem, kaže. Uz taj oprez, dodaje, morate biti sigurni da niste alergični na neku od sastavnica u uljima.</p><p>- Naravno, svi recepti i savjeti koje navodim koriste se na vlastitu odgovornost. Naime, fitopreparati mogu biti štetni ukoliko je njihova kvaliteta neadekvatna, ili se njima rukuje neodgovorno ili pretjerano. Osobno uvijek preporučujem da se ljudi obrate stručnjaku fitoaromaterapeutu, koji može napraviti individualizirani preparat upravo za vaš tip kože – ističe Smirčić. </p><p><strong>Jednostavna receptura za ulje za sunčanje (100ml):</strong></p><p>50ml bazno ulje karanje<br/> 20ml bazno ulje čileanske maline<br/> 20ml bazno ulje badema<br/> 10ml bazno ulje ploda divlje ruže</p><p>Obavezno u tankom sloju namazati nekoliko puta tijekom sunčanja, ovisno o suhoći kože. Moguće da će ulje biti narančaste boje zbog visoke doze karotenoida. Bočicu ulja trebalo bi skloniti od otvorenog sunčevog svjetla, po mogućnosti skladištiti u hladnijem okružju. Uz to, mudro je da ostane zabrana izlaganja Suncu između 11 i 16 sati, bez obzira na korištenje ulja. </p><p><strong>Ulje za nanošenje kod sunčevih opeklina (100ml):</strong></p><p>40ml macerat nevena <br/> 40ml macerat gospine trave<br/> 20ml bazno ulje pšeničnih klica<br/> 50 kapi eteričnog ulja prave lavande<br/> 30 kapi eteričnog ulja paprene metvice</p><p>Potreban je oprez kod korištenja: Macerat gospine trave može biti fototoksičan, pa je potrebno ne izlagati se suncu minimalno 12 sati nakon nanošenja. Ako želite izbjeći taj efekt, macerat gospine trave zamjenite sa baznim uljem tamanua ili ploda divlje ruže.</p>