Radite od kuće i nemate klimu? Deset trikova kako to preživjeti

S ljetnim mjesecima dolaze toplinski udari koji obično ne smetaju previše ljudima koji u uredima imaju klima uređaje. No mnogi sad rade od kuće, i doma nemaju klimu. Evo što učiniti kad postane prevruće

<p><strong>Stuart Heritage,</strong> novinar <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/24/ditch-the-fan-how-to-stay-cool-when-home-working-in-a-heatwave">TheGuardiana,</a> piše kako posljednje tri godine radi iz svog ureda u vrtu koji djeluje poput velikog staklenika i u ljetnim mjesecima je ondje nekoliko stupnjeva više nego na otvorenom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi kako se rashladiti</p><p>Heritage navodi kako je zbog toga osmislio strategije koje su mu pomogle nositi se s vrućinom, a iste savjete preporučuje i čitateljima.</p><h2>1. Skinite se</h2><p>Radite od kuće. Nitko se neće uvrijediti ako se niste odjenuli onako kako biste se odjenuli za posao. U najmanju ruku možete skinuti čarape. Kako temperatura postaje sve viša, slobodno se potpuno razodjenite. Za svaki slučaj ostavite majicu u blizini kako je možete na brzinu nabaciti na sebe ako pokuca dostavljač ili vas nazovu za hitni video sastanak.</p><h2>2. Otvorite prozore</h2><p>Trik je u tome da otvorite prozore, ali navučete zavjese. Želite lagani povjetarac jer nema ništa goreg od sjedenja u sobi bez zraka, no istovremeno ne želite da vam sunce dodatno zagrijava sobu.</p><h2>3. Pijte puno vode</h2><p>Čak i dok sjedite, tijekom toplinskog vala ćete se znojiti. Zato pripazite na unos tekućine. Uzmite bocu vode i svako toliko otpijte gutljaj. Izbjegavajte čaj ili kavu jer će vas kofein dehidrirati. Nagrada za puno tekućine koju popijete je mogućnost sjedenja na hladnom porculanu zahodske školjke. Nemojte reći da vam to ne zvuči sjajno.</p><h2>4. Promijenite prehranu</h2><p>Postoji razlog zašto ljeti jedemo salate - osnovni sastojak celera, krastavca ili rajčice je voda koja nam treba kako bismo bili bolje hidrirani, pa pokušajte od tih namirnica složiti ručak. Istovremeno, smanjite unos mesa. Za razgradnju mesa tijelu treba više energije i tako stvara toplinu. Proces se zove termogeneza, a osjećate ga kao znojenje.</p><h2>5. Ne kupujte ventilator</h2><p>Ventilator ne pomaže pretjerano jer samo pomiče vrući zrak po prostoriji, a to nikome ne pomaže. Ako već mislite da ne možete bez ventilatora, smrznite dvije boce vode i smjestite ih između sebe i ventilatora. Tako ćete makar malo rashladiti zrak.</p><h2>6. Izađite van</h2><p>AKo je vani svježije nego u stanu, onda ima smisla često izlaziti. Prošećite po vrtu, sjednite u park. Ostavite telefon kod kuće jer ne želite užareni komad elektronike prilijepljen kroz hlače uz bedra.</p><h2>7. Ne radite vani</h2><p>Ako vidite nekoga kako sjedi s laptopom u parku, riječ je o nekome tko ne zna ništa o toplinskim udarima i ne treba slijediti njegov primjer. Svatko će povremeno pokušati raditi vani i odustati od toga. Svjetlost sunca vam bliješti u ekran, sjedite u groznom položaju i uskoro ćete trpjeti bolove u leđima. Ako niste pažljivi, možete izgorjeti na suncu. Postoji previše stvari koje vas odvraćaju od posla, a ne zaboravite i na ose koje lete oko sav.</p><h2>8. Vozite se</h2><p>Iako to nije baš ekološko rješenje, kad je stanje alarmantno ipak će pomoći. U kući nemate klimu, ali u automobilu sigurno imate. Ako vam postane preteško u stanu, provozajte se 10 minuta dok se ne ohladite.</p><h2>9. Hladite zapešća</h2><p>Kad postane kritično, najbrži način da se ohladite je stavljanje hladnih obloga na zapešća i oko vrata. Hladni vlažni ručnik koji ste prebacili preko vrata pomoći će ohladiti krvotok, a čuda će učiniti i zamrznuta vrećica graška ili drugog povrća na zglobovima ili strateški smještena iza koljena.</p><h2>10. Promijenite radno vrijeme</h2><p>Ako radite od kuće i šef vam to dopušta, pokušajte raditi u vrijeme kad su temperature niže. Možete započeti, primjerice, od šest ujutro kako biste posao dovršili prije nego što postane prevruće. Također, možete raditi noću. Ostavite najtopliji dio dana za odmor</p><p> </p>