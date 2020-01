Radnicima dali 1,6 milijardi $: 'Mi nismo ništa bez naših ljudi'

Delta ne bi bila to što je bez naših 90.000 radnika. Oni zaslužuju sve zasluge za naš uspjeh, rekao je direktor tvrtke Ed Bastian.

Tvrtka Delta Air Lines imala je jako uspješnu prošlu godinu i zato su svojim zaposlenicima odlučili isplatiti bonuse u visini 1,6 milijardi dolara (10,72 milijarde kuna). To znači da će svaki zaposlenik dobiti bonus u visini 16,6% svoje godišnje plaće, što je iznos od oko dvije dodatne plaće, piše CNN.

Bonus koji će radnicima isplatiti za uspješnu 2019. je rekordan, a ovo je ujedno u šesta godina zaredom kako tvrtka svojim radnicima daje bonuse veće od milijarde dolara. Politika dijeljenja profita s radnicima počela je 2012., nakon što se Delta spojila s tvrtkom Northwest.

Jedini koji neće dobiti taj bonus su direktori i menadžeri, ali oni već imaju sistem bonusa temeljen na njihovoj izvedbi.

Isplate bonusa zaposlenicima Delte su dobar poslovni potez, rekao je Joseph Blasi, direktor Instituta za istraživanje vlasništva i raspodjele dobiti na Sveučilištu Rutgers.

- Istraživanja pokazuju da planovi raspodjele profita, u kombinaciji s korporacijskom kulturom koja potiče zaposlenike na davanje prijedloga i sudjelovanje u rješavanju problema tvrtke, mogu poboljšati korporativni rad i osobnu motivaciju - rekao je.

Izravne isplate u gotovini nisu jedini način na koji tvrtke mogu dijeliti profit s radnicima. Neki daju i doprinose na mirovinske račune radnika.

- Godinama bi me 'uništavali' na Wall Streetu. Dioničari su mislili da je sva zarada njihova. Ali sada su napokon shvatili da je Delta najnagrađivanija aviokompanija baš zbog svojih zaposlenika. I oni su sretni što našim zaposlenicima to dajemo do znanja - zaključio je Bastian.

