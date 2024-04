Radno vrijeme trgovina na dan izbora 17. 4. - većina je skraćeno

Provjerite kako rade trgovine i trgovački centri u vašoj blizini:

KONZUM - Na dan održavanja parlamentarnih izbora, 17. travnja, Konzumove prodavaonice radit će prema posebnom radnom vremenu, obavijestili su iz Konzuma. Usluge dostave i drive-ina bit će dostupne toga dana do 15 sati. Detaljno radno vrijeme svih trgovina Konzuma možete provjeriti OVDJE.

LIDL - 17. travnja Lidlove trgovine radit će prema izmijenjenom radnom vremenu. Detaljno radno vrijeme pogledajte OVDJE.

SPAR i INTERSPAR - Trgovine SPAR Hrvatske bit će otvorene tijekom izborne srijede 17. travnja. Na taj će dan SPAR supermarketi i INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj raditi po nedjeljnom radnom vremenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Detaljno radno vrijeme njihovih trgovina u srijedu pogledajte OVDJE.

PLODINE - Radno vrijeme pojedinih trgovina možete provjeriti OVDJE.

KAUFLAND - Na dan održavanja parlamentarnih izbora trgovine Kauflanda radit će prema nedjeljnom radnom vremenu. Kada je otvorena vama najbliža Kauflandova trgovina, pogledajte na OVDJE.

KTC - Na dan parlamentarnih izbora trgovine KTC-a neće raditi.

STUDENAC - Sve trgovine Studenca na dan izbora radit će prema redovnom radnom vremenu, a radno vrijeme najbliže trgovine možete pronaći na OVDJE.

DM - Radno vrijeme dm trgovina provjerite OVDJE.

MÜLLER - Na OVOM linku provjerite kako će raditi vaša najbliža poslovnica.

BIPA - Kako će raditi BIPA poslovnice, možete provjeriti OVDJE.

BAUHAUS - Svi BAUHAUS prodajni centri u srijedu 17.04. će raditi od 8:00 do 21:00 sat.

PEVEX - Niti Pevex poslovnice neće raditi u srijedu.

IKEA - IKEA u Zagrebu za Badnjak neće raditi, dok će Studio za planiranje Split i IKEA dostavni centar Split raditi do 17 sati. Na Božić i blagdan Svetog Stjepana poslovnice ne rade.

TOMMY - Na dan održavanja parlamentarnih izbora 17.4.2024., sve Tommy prodavaonice će biti otvorene. Odabrane Tommy prodavaonice radit će po prilagođenom radnom vremenu koje možete pogledati OVDJE.

EUROSPIN - Sve Eurospinove poslovnice radit će na dan izbora 17. travnja. Popis svih prodavaonica pogledajte OVDJE.

MLINAR - Radna vremena Mlinarovih poslovnica provjerite OVDJE.

EMMEZETA - Emmezeta trgovine su 17.4. otvorene, radno vrijeme provjerite OVDJE.

LESNINA - Lesnina će u srijedu imati redovno radno vrijeme. Više pogledajte OVDJE.

JYSK - OVDJE provjerite kako će raditi trgovine JYSK na dan izbora.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

ARENA CENTAR ZAGREB Arena Centar na izborni dan 17. travnja radit će po redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

AVENUE MALL ZAGREB U srijedu 17.4. Avenue Mall će raditi redovnim radnim vremenom, osim poslovnica Fine, Hrvatske lutrije i Hrvatske pošte. Detaljno radno vrijeme svih trgovina pogledajte OVDJE.

SUPERNOVA BUZIN U srijedu će raditi prema redovnom radnom vremenu, no određene poslovnice će zbog svojih internih odluka i organizacija raditi drugačije.

WEST GATE Na dan parlamentarnih izbora centar će raditi po redovnom radnom vremenu, izuzev Hrvatske Lutrije.

PULA CITY MALL Radno vrijeme provjerite OVDJE.

GALERIJA POREČ Radno vrijeme provjerite OVDJE.

GALERIJA BAKAR Nema objavljeno radno vrijeme.*

MALL OSIJEK U srijedu, 17.4., centar je otvoren i radi prema redovnom radnom vremenu.

JOKER SPLIT Na dan održavanja parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj, u srijedu 17.4. centar Joker radit će redovnim radnim vremenom.

TOWER CENTER RIJEKA Centar će u srijedu, 17.4., raditi od 10 do 21 sat.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST City Center one West i one East rade prema redovnom radnom vremenu. U City Centru one East neće raditi Hrvatska pošta ni Fina.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST City Center one West i one East rade prema redovnom radnom vremenu. U City Centru one East neće raditi Hrvatska pošta ni Fina.

CITY CENTER ONE SPLIT Povodom održavanja parlamentarnih izbora, 17. travnja, City Center one Split radi prema redovnom radnom vremenu.

SUPERNOVA ZADAR Centar u srijedu, 17.4., radi prema uobičajenom radnom vremenu.

SUPERNOVA VARAŽDIN Centar će u srijedu, 17.4., raditi prema uobičajenom radnom vremenu.

SUPERNOVA KARLOVAC Centar će u srijedu, 17.4., raditi prema redovnom radnom vremenu. "Napominjemo kako će određene poslovnice zbog svojih internih odluka i organizacija raditi drugačije", stoji na stranici.

LUMINI CENTAR VARAŽDIN Centar će u srijedu, 17.4., raditi prema redovnom radnom vremenu.