Radno vrijeme trgovina na Dan sjećanja - većina ih je zatvorena pa obavite kupovinu danas

Provjerite radno vrijeme trgovina na Dan sjećanja u vašoj blizini:

Radno vrijeme trgovina na Dan sjećanja:

Foto: Dreamstime

KONZUM 'Dragi kupci, isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer naše prodavaonica na Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18.11.2023., neće raditi. Jedino će prodavaonice na sljedećim adresama raditi prema posebnom radnom vremenu: Avenija Marina Držića 4, Zagreb od 08:00 do 15:00 sati i Kišpatićeva 12, Zagreb od 08:00 do 13:00 sati'

LIDL Nisu objavili kako rade, no točno radno vrijeme po određenoj lokaciji pronaći ćete OVDJE. Provjerili smo njihove trgovine nasumce na nekoliko lokacija i pisalo je da su u subotu zatvorene.

SPAR i INTERSPAR Njihove trgovine su na praznik zatvorene.

DM Njihove trgovine su zatvorene.

BIPA 'Dragi kupci, obavještavamo vas da će sve BIPA poslovnice dana 18.11.2023. biti zatvorene.'

KAUFLAND Njihove trgovine su zatvorene.

PLODINE Ni oni neće raditi.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

MÜLLER Njihove trgovine ne rade.

BAUHAUS 'U subotu 18.11.2023. i nedjelju 19.11.2023. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni!'

PEVEX Njihove trgovine su zatvorene.

EMMEZETA Zatvoreni su.

IKEA Na njihovoj web stranici piše da za praznike ne rade.

Foto: ilustracija/Canva

Izdvojili smo i neke shopping centre:

Z CENTAR ZAGREB 'Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18.11.2023., trgovine neće raditi, dok će Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani raditi prema redovnom radnom vremenu.'

KING CROSS ZAGREB Zatvoreni su.

AVENUE MALL ZAGREB Trgovine koje posluju u sklopu centra su zatvorene, rade tek kino, igraonica i Lotus bar.

ARENA CENTAR ZAGREB Neće raditi.

PULA CITY MALL Zatvoreni su, osim Leggiero bara koji radi od 9 do 17 sati, Restorana Batak koji radi od 11 do 23 i

McDonald'sa koji je otvoren od 7 do 02 sata.

GALERIJA POREČ Ne rade.

GALERIJA BAKAR Ne rade.

TOWER CENTER RIJEKA Zatvoreni su.

MALL OSIJEK Ni oni ne rade.

PORTANOVA OSIJEK Zatvoreni su.

JOKER SPLIT Neće raditi.

WEST GATE Zatvoreni su.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST 'Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – City Center one East je zatvoren. Cineplexx i Wettpunkt rade prema redovnom radnom vremenu.'

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST I oni su zatvoreni.

CITY CENTER ONE SPLIT 'Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – City Center one Split je zatvoren. Cineplexx i Wettpunkt rade prema redovnom radnom vremenu. KFC, Burger King i Mc Donald’s su otvoreni od 9 do 23h za Delivery i Take Away. Karting Arena je otvorena od 10 do 22h.'

LUMINI VARAŽDIN 'U subotu, 18.11.2023. na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u Trgovačkom centru Lumini, u Varaždinu rade: Leggiero bar, Twister igraonica, Medonja Bowling & Pub, Medonja Grill, Brooklyn caffe bar, CineStar i Rebuy Stars, a trgovine su zatvorene.'