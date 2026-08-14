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Radno vrijeme trgovina na Veliku Gospu: Evo gdje možete po kruh, namirnice i ostalo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Radno vrijeme trgovina na Veliku Gospu: Evo gdje možete po kruh, namirnice i ostalo...
Foto: 123RF
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Planirate u kupnju na Veliku Gospu? Prije nego krenete, svakako provjerite radno vrijeme trgovina jer će brojne poslovnice 15. kolovoza raditi prema posebnom rasporedu, dok će neke svoja vrata držati zatvorenima

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KONZUM Radno vrijeme njihovih trgovina ovisi o lokaciji. Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina pronaći ćete na interaktivnoj karti OVDJE

LIDL Detalje za svaku točnu lokaciju koja vas zanima potražite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Aljmaš: Marijansko svetište Gospe od Utočišta na blagdan Velike Gospe

Pokretanje videa...

Aljmaš: Marijansko svetište Gospe od Utočišta na blagdan Velike Gospe 03:13
Aljmaš: Marijansko svetište Gospe od Utočišta na blagdan Velike Gospe | Video: 24sata/pixsell

SPAR i INTERSPAR Detaljne informacije kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'.

KAUFLAND Detaljnije pogledajte OVDJE

STUDENAC Kako rade njihove trgovine provjerite OVDJE

TOMMY Provjerite njihovo radno vrijeme OVDJE.

PLODINE Trgovine neće raditi, a detalje po gradovima i točnim adresama pronaći ćete OVDJE

MLINAR Radno vrijeme pekarnica Mlinar provjerite OVDJE

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DUBRAVICA Kako radi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN-PEK Radno vrijeme pogledajte OVDJE.

BAUHAUS Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE

EMMEZETA Više detalja o njihovom radnom vremenu možete pronaći OVDJE

BIPA Detalje o radnom vremenu po točnim lokacijama možete provjeriti OVDJE.

DM Više detalja o radnom vremenu po točno određenoj adresi pronaći ćete OVDJE

MÜLLER Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX  Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE

IKEA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE

LESNINA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE

JYSK Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE

STOP SHOP RETAIL PARKOVI - Sve detalje o radnim vremenima STOP SHOP retail parkova pogledajte OVDJE.

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Shopping centri

WEST GATE Kako rade na Dan antifašističke borbe pogledajte OVDJE.

AVENUE MALL Provjerite radno vrijeme OVDJE.

ARENA CENTAR Trgovine će biti zatvorene.

PULA CITY MALL Ne radi.

MALL OSIJEK Ne radi.

SUPERNOVA ŠOPING CENTRI Na web stranicama njihovih šoping centara diljem Hrvatske nije navedeno posebno radno vrijeme za blagdan pa ih nazovite prije nego krenete u kupovinu. Kontakte po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE.

CITY CENTER ONE EAST - Ne radi.

CITY CENTER ONE WEST - Ne radi.

CITY CENTER ONE SPLIT - City Center one je zatvoren. Cineplexx kino će raditi po redovnom radnom vremenu, kao i restorani.

JOKER SPLIT - Trgovine će biti zatvorene.

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