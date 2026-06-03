Radovi u vrtu u lipnju: Što sad posaditi i što već možete ubrati

Ako želite raskošan vrt ili rascvjetali cvjetnjak, lipanj je mjesec kad neće biti odmora od radova u vrtu, ali sve ono što poduzmete tijekom ovog mjeseca višestruko će se isplatiti.

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Zbog dugih dana i još uvijek umjerenih vrućina uz pokoju kišu, biljke tijekom ovog mjeseca rastu kao lude, a cvijeće vas može iznenaditi bujnim rastom.No, to traži i svakodnevnu brigu i njegu, od redovitog zalijevanja, čišćenja korova i borbe s nametnicima, do presađivanja sadnica iz kućnih teglica u povrtnjak.

Presadite rajčicu, papriku patliđan...

Foto: 123RF

Sadnice rajčice ovih dana možete preseliti u vrt

Pravo je vrijeme da sve one kulture koje vole toplo tlo, poput sadnice rajčica, paprika i patlidžana preselite u vrt. Istodobno, izravno u gredice možete sijati kukuruz, mahune, tikvice i ciklu. Napravite plan za nekoliko faza sjetve salata i rotkvice, otprilike svakih desetak dana, kako biste cijelo ljeto imali dovoljno svježeg povrća za salatu.

U lipnju je i berba ranije posađenih plodova već dosta bogata, pa vjerojatno već imate pune gredice mladog graška, boba, mahuna i ranih sorti kupusa i kelja. Kad ispraznite gredice, iskoristite ih za novu sadnju kupusnjača, poput kelja ili brokule za jesensku berbu.

Kako su lupanjske temperature već često ljetne, neophodno je obilno i duboko redovito zalijevanje biljaka, Činite to što ranije ujutro ili jako kasno na ečer, da se korijen biljke ne bi "skuhao" tijekom visokih temperatura danju. Izbjegavajte močenje lišća osjetljivih biljaka poput rajčica, da prevenirate pojavu bolesti. Malčiranje debelim slojem slame ili pokošene trave čuva vlagu i guši korov. Kod rajčica je važno uklanjati zaperke, a visokim biljkama osigurajte čvrste potpornje.

Prihrana organskim gnojivima

Foto: 123RF

Biljkama koje bogato daju plodove dobro će doći prihrana

Sve biljke koje bogato daju plodove ovih dana prihranjujte organskim gnojivom. Posebnu pažnju posvetite cvjetnim gredicama. Pravo je vrijeme za sadnju ljetnica poput petunija, kadifa i cinija koje će uljepšavati vrt do jeseni.Osigurajte im redovitu prihranu, posebice onima u teglama. Vodite računa da redovito uklanjate ocvale cvjetove, čime biljku potičete na stvaranje novih pupova.

Ruže u lipnju još obilno cvatu. Nastavite s prihranom organskim gnojivima i izbjegavajte proizvode koji kombiniraju gnojivo sa sistemskim insekticidima. Redovito pregledavajte donju stranu lišća zbog nametnika.

Grmovi koji su cvali u proljeće, poput jorgovana i forzicije, sada trebaju orezivanje. Tako ćete osigurati dovoljno vremena za razvoj novih izboja na kojima će se formirati cvjetovi za iduću godinu. Kod hortenzija uklanjajte samo ocvale cvatove, režući stabljiku do polovice, ali ostavite sve stabljike koje ove sezone nisu cvale. Lipanj je također prvi od tri termina za orezivanje glicinije kako biste potaknuli cvatnju i obuzdali njen rast.

Voćnjak pun plodova

Šibenik: Stigle prve ovogodišnje trešnje po lanjskoj cijeni | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U lipnju biste mogli ubrati i prve domaće trešnje, ako imate ranu trešnju u vrtu

U voćnjaku započinje slatka sezona berbe. Sazrijevaju trešnje, višnje, jagode te rane sorte breskvi. Kod jagoda redovito uklanjajte vriježe kako bi biljka energiju usmjerila na stvaranje plodova. Na voćkama koje su preobilno rodile, poput jabuka i krušaka, preporučuje se prorjeđivanje plodova. Uklanjanjem viška plodova omogućit ćete preostalima da se razviju u krupnije i kvalitetnije voće, čuvajući i snagu stabla za iduću godinu. Zaštitite plodove od ptica postavljanjem mreža.

Trava zahtijeva redovnu njegu

Travnjak također zahtijeva prilagođenu njegu. Kosite ga redovito, ali podignite visinu noževa kosilice. Viša trava bolje štiti korijen od sunca i smanjuje stres. Osim ako trava nije izrazito visoka, ostavite pokošene otkose na travnjaku. Oni će se brzo razgraditi i vratiti hranjive tvari u tlo, djelujući kao prirodni malč.