Dnevni horoskop za srijedu 3. lipnja: Jarac će imati potporu na poslu, Bik putuje u inozemstvo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neće vam polaziti za rukom imati kontrolu nad zbivanjima. Teško ćete se koncentrirati i brzo gubiti volju rad i razgovore. Pokažite više smisla za taktiziranje jer ste skloni neobjektivno suditi o pojedincima. Gomila poslovnih i obiteljskih obaveza gurnut će želju za odmorom i zabavom u drugi plan. No što više napravite, bit ćete mirniji.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Podjednako ćete biti zaokupljeni i poslom i obitelji, no pritom niti jedna strana neće trpjeti. Kretanje, izlasci i druženja bit će najlakši način ostvarivanja novih ljubavi, ali i stjecanja novih prijatelja i obogaćivanje svakodnevice. Pružit će vam se prilika da otputujete u inozemstvo ili da surađujete s ljudima koji imaju više iskustva od vas.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nastojte spoznati prave obiteljske vrijednosti i ne zanemarivati ukućane zbog onih koji vam ne bi trebali biti na prvom mjestu. Posvetite se pitanjima novca i plaćanja računa, osobito ako vas netko požuruje da platite dug. Potrudite se oraspoložiti partnera i odagnati njegove strahove toplim riječima potpore.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete subjektivni i skloni pogrešnom tumačenju nekih situacija i tuđih riječi. Klonite se krajnosti. Nemojte pridati zbivanjima nezasluženi značaj i ne doživljavajte previše osobno kritike koje će vam netko uputiti. Ako ste u braku ili dugoj vezi, predstoji vam razgovor koji će odagnati dvojbe oko vaše zajedničke budućnosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nesporazum s partnerom pokvarit će vam raspoloženje. Ma koliko se trudili, nikako nećete uspijevati pronaći zajednički jezik. Možda je najbolje da napravite odmak od svega, barem neko vrijeme. Mogao bi vam oslabiti imunitet, osobito ako ste posljednjih dana pretjerivali s jelom i pićem, a malo spavali i odmarali se.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete nalet kreativnosti, pa ćete se poželjeti baviti hobijima ili uljepšavanjem životnog prostora. Dan je povoljan za početak nečeg novog, nove ljubavi, prijateljstva ili poslovnog projekta. Ako ste u braku, ozbiljno ćete poraditi na iskrenom i povjerljivom odnosu, a neki će slaviti dolazak prinove u obitelj.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izgovorene riječi ili nepoštivanje dogovora u obitelji, bit će razlog za prepirku. Nemojte zaboraviti na obaveze koje predstavljaju vašu odgovornost. U poslu ćete morati dati najbolje od sebe, želite li izbjeći šefovu kritiku. I u ljubavi ćete biti izloženi povećanim partnerovim očekivanjima, pa ćete osjećati sve veću izloženost stresu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iako ćete osjećati da vam je energija sputana i da vas objektivne okolnosti ograničavaju, drugima će se činiti da ste energični i izdržljivi. I bit će u pravu jer čega god da se primite ili krenete obaviti, učinit ćete to bez odgode. Dogode li se promjene u ljubavnim odnosima, ne shvaćajte ih neozbiljno - partneru treba više vaše pažnje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U jutarnjim satima poželjno je da budete poduzetni i komunikativni, no tijekom poslijepodneva radije se posvetite obitelji i bliskim ljudima. Partner će vam predložiti nešto što će vas razveseliti, možda odredište za ljetovanje na koje ste oduvijek htjeli ići. Neke očekuje novčani dobitak ili uplaćeni honorar.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pogledi koje ćete izmjenjivati s osobom koja vam se sviđa, unijet će mnogo uzbuđenja. Zapodjenite razgovor - nemojte dopustiti da sve ostane nedovršeno. U poslu ćete uživati potporu kolega i nadređenih. Znat ćete kome možete iskazati povjerenje i vodit ćete glavnu riječ u pregovorima. U zdravlju pripazite na noge i kralježnicu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povucite se u pozadinu i posvetite se pripremama za predstojeće aktivnosti ili dovršavanju započetih poslova. Ne podliježite pritiscima jer će oni pogubno djelovati na vašu kreativnost. Ljubavna zbivanja iziskuju veću kontrolu, ne želite li dovesti u pitanje postojeću vezu. Privlačit će vas netko tko možda nije slobodan.

Foto: Dreamstime

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obnovite kontakt s prijateljima, osobito s onima koje niste dugo vidjeli. Izlazak s društvom pridonijet će dobrom raspoloženju, opustiti vas i napuniti pozitivnom energijom. Ne zanemarujte hobije, sport i tjelesne aktivnosti. Priuštite si odmak od svakodnevnih poslova, zabavite se nečim što vas ispunjava zadovoljstvom.