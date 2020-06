Banana otok dobio je ime po svom prepoznatljivom obliku, a \u010dini ga 1,63 milijuna \u010detvornih metara pijeska u laguni Lagosa te je udaljen samo 8 kilometara od trga Tafawa Balewa, trgova\u010dkog i financijskog centra glavnog nigerijskog grada.

Ima vlastitu cestu koja ga povezuje s mre\u017eom cesta u blizini imanja Parkview, dok se na sjeveru iznad nje spajaju Prva i Druga avenija, pi\u0161e Mansion Global.

Kao i u ostatku zemlje, cijene nekretnina na otoku Banana temelje se na vrijednosti zemlji\u0161ta, koje iznosi\u00a0oko 1100 dolara po kvadratu. Cijene samostoje\u0107ih ku\u0107a, koje je rijetko prona\u0107i slobodne na tr\u017ei\u0161tu jer ih na otoku nema mnogo, prodaju se s po\u010detnom cijenom od oko 2,75 milijuna dolara.\u00a0

Najskuplja slobodna ku\u0107a sa \u0161est spava\u0107ih soba i 2600 kvadrata oku\u0107nice\u00a0ima cijenu od 13 milijuna dolara, dok \u010detverosobne ku\u0107e s prosjekom od 400 kvadrata i 1000 kvadrata oku\u0107nice ko\u0161taju milijun dolara.\u00a0Daleko je vi\u0161e stanova i manjih ku\u0107a od samostoje\u0107ih obiteljskih ku\u0107a jer je zemlji\u0161ta malo, a cijene su visoke.

Otok tako\u0111er ima tri istaknuta stambena projekta -\u00a0Ocean Parade Towers, Toranj Bella Vista i Lakepoint Apartments. Od njih je najpo\u017eeljniji Ocean Parade, zbog brojnih sadr\u017eaja koji uklju\u010duju\u00a0teniske terene, olimpijske bazene, dvije teretane i podru\u010dja namijenjena samo djeci.

Kako je originalno planirano, Banana otok je ekskluzivna zajednica podijeljena na 553 imanja veli\u010dine od 1000 do 4000 kvadrata, a najvi\u0161a visina ku\u0107e je tri kata. Prvi domovi izgra\u0111eni su na ju\u017enoj strani otoka, kompleksi stanova nalaze se na sjevernoj strani, dok se ku\u0107e sada prostiru i centrom otoka.

Prve su ku\u0107e izgra\u0111ene u britanskom i dubaijskom tradicionalnom stilu, vrlo su impozantne i s velikim ure\u0111enim vrtovima. Novije su ku\u0107e modernog stila, s ravnim kutevima i izdu\u017eene, jer se nalaze na u\u017eim zemlji\u0161tima.

Bazeni su vrlo popularni i gotovo ga svaka ku\u0107a ima, kuhinje se obavezno rade po mjeri, walk in garderobe i najbolji sustavi osiguranja su \"must have\" za dobrostoje\u0107e Nigerijce i poslovnjake koji su se ovdje doselili iz SAD-a, Velike Britanije, Libanona, Indije i Francuske.\u00a0

Oni rade za multinacionalne kompanije, a na otok su smjestili svoje obitelji koje su tamo stvorile dom za sebe u izoliranoj i ekstravagantnoj zajednici.

U idu\u0107ih deset godina Afrika \u0107e postati najdinami\u010dnije rastu\u0107a regija na svijetu, prenosi Focus procjene Svjetske banke, Me\u0111unarodnog monetarnog fonda, banaka i konzultantskih tvrtki.

Prosje\u010dni prihodi porasti \u0107e za polovicu. Relativan mir, u usporedbi s proteklim desetlje\u0107ima punim ratova, privla\u010di i europske poduzetnike. Mnoge njema\u010dke velike tvrtke u me\u0111uvremenu su zauzele polo\u017eaje na crnom kontinentu, \u010diji predstavnici poja\u010dano isti\u010du prednosti Afrike.

Prema istra\u017eivanju svjetske trgovinske organizacije UNCTAD Afrika bi do 2014. mogla zabilje\u017eiti najve\u0107i rast izravnih stranih ulaganja na svijetu, ona bi mogla porasti \u010dak za 84 posto.

Za dr\u017eavu \u010dijih 70 posto dr\u017eavnih prihoda ovisi o nafti, pad cijena na tom tr\u017ei\u0161tu predstavlja veliki problem. Indeks dionica je u 2014. godini pao za 40 posto, dok je valuta u posljednjih pola godine izgubila petinu svoje vrijednosti.

Osoba koju je ovo sve najte\u017ee pogodilo je i ona koja si sve to mo\u017ee priu\u0161titi: najbogatiji \u010dovjek u Africi - Aliko Dangote, kojemu je Forbes nadjenuo titulu 'najve\u0107eg gubitnika', budu\u0107i da je njegovo bogatstvo palo najvi\u0161e na svijetu, u dolarskoj protuvrijednosti.

Pa ipak, on i dalje ima bogatstvo vrijedno 14.7 milijardi dolara, te njegove tvrtke broje \u010detvrtinu tr\u017ei\u0161nog kapitala na Lagos burzi. \u010cak i uz nezaposlenost mladih i \u0161iroko rasprostranjenu korupciju, ekonomski rast je obogatio elitu ove zemlje. U Nigeriji je tako populacija visoke neto vrijednosti porasla za 44 posto izme\u0111u 2007. i 2013. godine.

Raj za milijardere: Sagradili su si otok samo za one najbogatije

Novo izgrađena zajednica kuća na vodi dom je nekima od najbogatijih ljudi, koji tu uživaju daleko od očiju 'običnih ljudi', a njihovo bogatstvo pobija predrasude o Africi kao nerazvijenom i siromašnom mjestu

