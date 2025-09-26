Rak dojke: Rekordno djece u kampanji 'Mama, budi zdrava!'

Tijekom ovogodišnjeg „ružičastog listopada“, Hrvatskom ponovno odjekuje snažna i emotivna poruka: „Mama, budi zdrava!“. U devetoj godini provođenja, istoimeni nacionalni projekt bilježi rekordan broj uključenih škola i vrtića – više od 360 – čime se obuhvaća tisuće mališana koji na poseban način podsjećaju svoje majke na važnost brige o vlastitom zdravlju.

POGLEDAJ VIDEO: U KB Dubrava stigao uređaj za bržu i precizniju biopsiju dojke, u četvrtak kreće u upotrebu

Pokretanje videa... 01:16 U KB Dubrava stigao uređaj za bržu i precizniju biopsiju dojke, u četvrtak kreće u upotrebu | Video: 24sata/Video

Kampanju provodi Udruga žena oboljelih i liječenih od raka iz udruge 'Sve za nju', u suradnji s brojnim partnerima i pod pokroviteljstvom nadležnih ministarstava. Ovogodišnje svečano otvorenje održano je u Osnovnoj školi Berek, koja je devetu godinu zaredom dio ovog značajnog projekta. Učenici su tom prigodom simbolično pustili ružičaste balone, šaljući poruku podrške svim ženama i majkama koje se bore s karcinomom dojke, ali i onima koje preventivnim pregledom mogu spriječiti teže ishode.

- Većina će mama reći da im je zdravlje važno, ali ga često stavljaju na posljednje mjesto. Zato smo saveznike pronašli u njihovoj djeci – jer kome će vjerovati ako ne njima? – poručila je Ljiljana Vukota, glavna tajnica Udruge 'Sve za nju'.

Apel koji dolazi od srca: Prevencija spašava živote

Statistike su i dalje zabrinjavajuće – svaka deveta žena u Hrvatskoj tijekom života oboli od raka dojke, a godišnje se bolest dijagnosticira i kod 1% muškaraca. Iako na pojedine rizične čimbenike poput genetike i hormonskih promjena ne možemo utjecati, stručnjaci ističu da se usvajanjem zdravih navika rizik može smanjiti i do 30 posto.

Poseban naglasak stavljen je na redoviti samopregled dojki, kao jednostavnu, ali iznimno učinkovitu metodu otkrivanja promjena između kontrolnih pregleda. Upravo zato, edukativni letci koje djeca nose kućama izrađeni su tako da na pristupačan i emotivan način mame podsjete na važnost pravovremenog pregleda.

- Dovoljno je da barem jedna žena dogovori pregled zbog ovog letka – to može biti jedan spašen život. A vjerujemo da će ih biti i više“, izjavila je Vesna Šerepac, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Projekt koji raste zajedno s djecom

Posebna vrijednost projekta leži u tome što spaja edukaciju, emocije i zajedništvo – ne samo među djecom i roditeljima, nego i unutar cijele zajednice.

- Mi smo mala škola, ali činimo puno. Naši učenici svojim riječima i djelima šalju poruke koje nadilaze školske zidove. Ovo je lekcija za cijeli život - istaknula je Dušica Vunić, ravnateljica OŠ Berek.

Ove godine projekt nosi i dodatnu komponentu – na službenoj web stranici dostupna su četiri kratka pitanja o zdravim navikama, kojima se prikupljaju vrijedni podaci za daljnji razvoj kampanje i izradu još učinkovitijih edukativnih materijala.

Potpora institucija i partnera: Zajedno za zdravlje žena

Projekt „Mama, budi zdrava!“ i ove godine odvija se uz snažnu podršku Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te institucija poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i HZZO-a. Kampanji su se pridružili i brojni partneri iz privatnog sektora, uključujući Novartis, Roche, Manner, MSD, Abbvie, Allianz i Micro-link.

- Smrtnost od raka dojke u posljednjih desetak godina prepolovljena je – to nije samo rezultat napretka medicine, već i edukacije i rada udruga poput 'Sve za nju' - poručio je doc. dr. sc. Želimir Bertić iz Zavoda za javno zdravstvo BBŽ.

Pravo na pregled – pravo na život

U Hrvatskoj žene starije od 49 godina imaju pravo na besplatnu mamografiju u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. No, stručnjaci preporučuju da se prva mamografija napravi već između 38. i 40. godine, jer čak 20% oboljelih žena ima manje od 50 godina.

Svakoj ženi savjetuje se razgovor s liječnikom kako bi zajedno izradili personalizirani plan pregleda, jer upravo rana dijagnoza često znači i veće šanse za izlječenje.