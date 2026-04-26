Veliki tjedni horoskop: Ovan se nalazi u kreativnoj fazi, Rakovi ozbiljno se posvetite sebi!

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Nalazite se u kreativnoj fazi u kojoj vaša dinamičnost dolazi do punog izražaja. Merkur vam daruje britku koncentraciju i snalažljivost, pa ćete s lakoćom rješavati i najzahtjevnije intelektualne izazove te sklapati korisne kontakte.

LJUBAV - Planeti su na vašoj strani i pobrinut će se da vam ne manjka prilika za flert i strastvena zaljubljivanja. Već ovaj tjedan u vaš život može ušetati osoba koja će vas osvojiti svojim šarmom. Oni u braku uživat će u danima ispunjenim dubokom bliskošću i razumijevanjem.

ZDRAVLJE - Boravak na svježem zraku i druženje s dragim ljudima, bit će vaša najbolja terapija. Ipak, obratite pozornost na osjetljivu kožu i vene – tijelo vam šalje signale da mu je potrebna malo nježnija njega.

Najbolji dan: 26. travnja

Najlošiji dan: 29. travnja

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Vladavina vašeg znaka dodatno naglašava vašu dosjetljivost. Iskoristite ove sjajne planetarne utjecaje kako biste utrli put prema vrhu. Iako bi vam jedan muški kolega mogao stvarati probleme, vaša lukavost će ga brzo i elegantno izbaciti iz igre.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

LJUBAV - Konačno postižite primirje i pronalazite zajednički jezik oko pitanja koja su izazivala buru u vašem odnosu. Bračni i ljubavni sklad sada postaju prioritet, a pravi je trenutak da napravite korak naprijed i dodatno produbite vezu s voljenom osobom.

ZDRAVLJE - Vaš društveni život cvjeta i jedva ćete čekati poziv na ples ili neku manifestaciju. Ipak, budite oprezni s prehranom – nepovoljan Mars upozorava na moguće probavne tegobe i sezonske alergije.

Najbolji dan: 27. travnja

Najlošiji dan: 1. svibnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Snalažljivost i brze reakcije vaši su najjači aduti u danima pred vama. Usmjerite tu energiju na zaradu jer rezultati neće izostati – bilo kroz redovna primanja ili kroz dugo očekivane zaostale honorare koji napokon sjedaju na račun.

LJUBAV - Iskrenost će biti ključ vašeg unutarnjeg mira. Nećete se osjećati povrijeđeno kada vam partner ukaže na vaše propuste; dapače, zajednički razgovor o prošlim krizama pomoći će vam da shvatite koliko je vaša veza duboka i čvrsta. Pred samcima je novo poznanstvo!

ZDRAVLJE - Venera u vašem znaku popravlja vam raspoloženje, ali pripazite na gubitak energije. Obiteljske napetosti mogle bi vas uznemiriti, stoga nemojte bježati u osamu – društvo dragih ljudi najbolji je lijek za vaše nezadovoljstvo.

Najbolji dan: 30. travnja

Najlošiji dan: 28. travnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Merkur vas upozorava na pojačan oprez pri potpisivanju ugovora i u komunikaciji s kolegama. Netko bi mogao upotrijebiti vaše riječi protiv vas, pa dobro razmislite prije donošenja bilo kakve važne odluke – rizik od pogreške je velik !

LJUBAV - Često ćete se osjećati kao da pričate različitim jezicima. Različiti interesi i nesporazumi u komunikaciji mogli bi dovesti do sitnih sukoba. Samci, budite mudri i oprezni – osoba koja vas privlači mogla bi skrivati da je već u zauzeta. Dobro je to na vrijeme otkriti.

ZDRAVLJE - Vrijeme je da se ozbiljno posvetite sebi. Stres uzima danak kroz nemiran san i gubitak apetita, ali srećom, vaši prijatelji su tu da vas oraspolože i izvuku iz crnih misli.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 2. svibnja

Najlošiji dan: 30. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Timski rad vam ide od ruke, a prošle zasluge napokon otvaraju put prema napretku. Surađujete li s inozemstvom, očekujte ugovor koji će vam osigurati pohvale nadređenih i dodatno skrenuti pozornost na vaše sposobnosti.

LJUBAV - Samci, pripremite se – srodna duša ulazi u vaš život na posve miran i samozatajan način. Vašu novu ili postojeću vezu krasit će izvrsna komunikacija i mnoštvo zajedničkih dodirnih točaka koje će samo pojačati osjećaj uzajamnosti.

ZDRAVLJE - Puni ste snage i elana zahvaljujući Marsu u Ovnu. Iskoristite višak energije za rekreaciju u prirodi – planinarenje, trčanje ili vožnja biciklom, bit će savršen ispušni ventil za vaše dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 26. travnja

Najlošiji dan: 1. svibnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Financijsko olakšanje je na vidiku – zakašnjele isplate napokon stižu, a dugovi se rješavaju. Sunce u Biku vas čini omiljenim u radnom okruženju, a otvaraju vam se i zanimljive poslovne prilike povezane s inozemstvom.

LJUBAV - Iako bi vas brige i nove poslovne odgovornosti mogle iscrpiti, nemojte dopustiti da to utječe na odnos s voljenom osobom. Iako su osjećajni izazovi na pomolu, planeti vam daju mudrost i snagu da ih riješite na obostrano zadovoljstvo.

ZDRAVLJE - Ako vas već dulje muče sitne tegobe, sada je idealno vrijeme za preglede i novu terapiju. Pripazite na jetru i žuč te izbjegavajte tešku hranu koja vam krade energiju.

Najbolji dan: 28. travnja

Najlošiji dan: 26. travnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Mudro izbjegavajte izravne sukobe s nadređenima. Tamo gdje ne možete proći silom, prođite lukavošću i zaobilaznim putovima. Strpljenje je trenutačno vaš najbolji saveznik dok se situacija potpuno ne razbistri.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

LJUBAV - Intelektualna privlačnost bit će početna iskra za novu romansu koja bi se brzo mogla pretvoriti u dubok i strastven odnos. Oni u dužim vezama mogli bi se boriti s nepovjerenjem i sumnjama u konkurenciju – razgovarajte s partnerom prije nego što donesete krive zaključke.

ZDRAVLJE - Činjenica da ste stalno u centru pozornosti mogla bi vas iritirati i trošiti vam energiju. Pripazite na mjehur i jajnike te se čuvajte prehlada koje bi vas mogle usporiti. Osjetljvije će mučiti izraženija nesanica.

Najbolji dan: 29. travnja

Najlošiji dan: 27. travnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - U trenucima kad se osjećate neshvaćeno ili preopterećeno, sjetite se vlastite vrijednosti. Ne dajte se uvući u bespotrebne verbalne okršaje sa šefovima; radije se povucite i pustite da vaši rezultati govore sami za sebe.

LJUBAV - Vaša inteligencija bit će pravi magnet za osobe sličnih interesa. Netko koga već poznate iz škole ili susjedstva mogao bi odjednom postati centar vašeg svijeta. Zauzeti Škorpioni doživjet će pravu renesansu u svom seksualnom životu.

ZDRAVLJE - Poslovni stres mogao bi se odraziti na vaš imunitet, stoga pokušajte ostati mirni i ne uzimati sve ka srcu. Srećom, u dobrom ste razdoblju pa ćete se od svake boljke oporavljati nevjerojatnom brzinom.

Najbolji dan: 2. svibnja

Najlošiji dan: 30. travnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Planeti izoštravaju vaše kritičko rasuđivanje i sposobnost intelektualnog rada. Ako se bavite medijima ili kreativnim poslom, vaša izvrsna organizacija i postignuti uspjesi bit će glavna tema u poslovnim krugovima.

LJUBAV - Pobliže ćete upoznati osobu koja vam se dugo sviđa, no pripazite da vas nerealna očekivanja ne razočaraju. Ne uspoređujte svoju ljubavnu sreću s tuđom – svatko ima svoj put, a vaš je jedinstven onoliko koliko mu vi to dopustite.

ZDRAVLJE - Vrijeme je da smanjite cigarete jer bi vam kašalj i grlobolja mogli pokvariti planove. Izuzev toga, izrazito ste izdržljivi i snažni, a jedina sitna smetnja mogla bi biti povremena nesanica zbog previše ideja i misli.

Najbolji dan: 26. travnja

Najlošiji dan: 28. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Pred vama su neplanirane obaveze koje će zahtijevati maksimalnu samodisciplinu. Nemojte ništa odgađati; suočite se s izazovima odmah i vidjet ćete da ste dorasli svakoj situaciji koju vam tjedan donese.

LJUBAV - Balansiranje između posla i doma bit će pravi izazov, no vaša podrška ukućanima sada je ključna. Pripazite da posao ne pojede svu vašu energiju – ostavite dio nježnosti i za one koji vas kod kuće najviše vole. Samci, pripremite se na leptiriće u želucu!

ZDRAVLJE - Vladavina Bika vam godi; izgledate sjajno i pucate od energije. Ipak, nemojte zaboraviti na kretanje – trčanje ili duge šetnje bit će savršen način da ostanete u formi i skinete nakupljeni stres.

Foto: Li Zhongfei

Najbolji dan: 27. travnja

Najlošiji dan: 26. travnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Vaš rad je vaša najbolja reklama i sada se osjećate sigurnije nego ikad. Ne gubite vrijeme na razmišljanje o dalekim problemima, već se fokusirajte na tekuće zadatke čiji će vam uspjeh dodatno ojačati samopouzdanje.

LJUBAV - Zavodit ćete inteligencijom, duhovitošću i erotičnošću. Vaša neposrednost bit će neodoljiva udica za suprotni spol. Život u braku ili vezi postaje bezbrižniji, veseliji i ispunjen trenucima koje ćete dugo pamtiti. Ženama je moguća neplanirana trudnoća!

ZDRAVLJE - Zaljubljenost ili stabilnost u braku vaša su najsvjetlija točka i najbolji štit za zdravlje. Manje tegobe koje bi se mogle pojaviti, bit će isključivo rezultat uzbuđenja i slatkog nemira koji vam krati san.

Najbolji dan: 29. travnja

Najlošiji dan: 1. svibnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Uplitanje drugih u vaše odluke moglo bi vas prilično iritirati. Srećom, imate moćnu saveznicu u jednoj mudroj ženskoj osobi čiji će vam savjeti otvoriti oči i pomoći da odaberete ispravan poslovni put.

LJUBAV - Velike emotivne odluke su pred vama – neki će planirati brak, dok će se drugi odvažiti na samostalan život. Bez obzira na to što odlučili, budite ustrajni i slušajte samo svoje srce; tuđi savjeti bi vas mogli nepotrebno zbuniti i udaljiti od cilja.

Foto: FaustFoto

ZDRAVLJE - Zahvaljujući energiji Bika, prisutni ste na svim važnim događanjima. Iako ste pod stresom zbog posla, vaše tijelo je snažno. Ipak, ne zaboravite na važnost opuštanja i kvalitetnog sna kako biste napunili baterije.

Najbolji dan: 2. svibnja

Najlošiji dan: 28. travnja